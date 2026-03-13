https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/trumptan-irana-yeni-tehdit-bugun-neler-olacagini-izleyin-1104223616.html

Trump'tan İran'a yeni tehdit: 'Bugün neler olacağını izleyin'

Trump'tan İran'a yeni tehdit: 'Bugün neler olacağını izleyin'

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'tan beri İsrail ile birlikte sürdürdükleri saldırdıkların üzerine İran'a yeni tehditte bulunarak, 'bugünü' işaret etti... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'tan bu yana İsrail ile birlikte saldırdıkları İran'a yeni tehditte bulunarak, "Bugün başlarına neler gelecek, izleyin" ifadelerini kullandı. Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Donald Trump, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu.Açıklamasında, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasını yineleyen Trump, Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer araçların imhasına devam edildiğini savunarak şunları söyledi:İran'ın '47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara' karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, "Bugün başlarına neler gelecek, izleyin" dedi.Trump, dün Fox News kanalına verdiği röportajda İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin konuştu. Hamaney'in hayatta olduğuna inandığını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin 'cesaret göstermeleri gerektiğini' savunmuştu. İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, dün yayımladığı ilk mesajında "Asla geri adım atmayacağız" ifadelerini kullanmış, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğini belirtmişti.

