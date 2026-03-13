https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/abd-rus-petrolune-yonelik-yaptirimi-yumusatti-100-milyon-varil-piyasaya-surulecek-1104219891.html
ABD, Rus petrolüne yönelik yaptırımı yumuşattı: 100 milyon varil piyasaya sürülecek
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımı yumuşattığını duyurdu.Dmitriyev, sosyal medya paylaşımında, “ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hindistan'ın Rus petrolü alımına yönelik kısıtlamaların hafifletilmesinin yanı sıra, transit halindeki yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolüne yönelik tüm kısıtlamaların da kaldırıldığını duyurdu” diye yazdı.Rus temsilci, büyüyen enerji krizi nedeniyle, Brüksel bürokrasisindeki bazı kesimlerin direnişine rağmen, Rus enerji kaynaklarına yönelik kısıtlamaların daha da gevşetilmesinin giderek kaçınılmaz göründüğünü kaydetti.Dmitriyev, ABD’nin Rus enerji kaynakları olmadan küresel piyasanın istikrarlı kalamayacağını fiilen kabul ettiğini ekledi.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta yaptığı açıkalamada, Hindistan'ın Güney Asya'daki rafinerilerini çalışır durumda tutmak için Rus petrolü satın almaya devam etmesine izin verildiğini duyurmuştu. Ancak Hindistan’dan üst düzey bir yetkili, ülkesinin bu konuda asla başkalarının iradesine kalmadığını vurgulayarak yaptırımın kaldırılmasının Hindistan'ın enerji politikasını şekillendirmekten ziyade sadece sürtüşmeleri ortadan kaldırdığını savunmuştu.İsrail-ABD’nin İran’a saldırıları, Basra Körfezi'nden küresel pazarlara enerji tedarikinde kilit bir rota olan Hürmüz Boğazı'ndan yapılan nakliyatı neredeyse tamamen durdurmuştu.Brent petrol fiyatı geçen Pazartesi günü son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşarak varil başına 119 doları görmüştü.
