İran: ABD uçak gemisi hizmet dışı bırakıldı, ülkesine dönüyor
İran Donanması’nın, ABD’ye ait Abraham Lincoln uçak gemisini kullanılamaz hale getirdiği öne sürüldü. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, düzenlenen saldırılar sonucu hizmet dışı bırakılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeyi terk ettiğini iddia etti.Zülfikari, “Abraham Lincoln uçak gemisi İran Devrim Muhafızları donanması tarafından saldırıya uğrayarak kullanılamaz hale geldi. Gemi bölgeden ayrılıyor ve ABD’ye dönüyor” şeklinde konuştu.Gemiye yeni saldırının mı düzenlendiği belirtilmezken İran ordusu, söz konusu uçak gemisine füze fırlattığını defalarca dile getirmişti.USS Abraham Lincoln, ABD Donanmasının en büyük gemilerinden biri olup savaş uçakları ve helikopterler dahil 65 ila 90 hava aracı taşıyabiliyor.
