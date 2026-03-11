Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/orta-doguda-savasin-12-gunu-israil-tahrani-bombaliyor-iran-karsilik-veriyor-catismalar-hurmuz-1104159354.html
Orta Doğu'da savaşın 12. günü: İsrail Tahran'ı bombalıyor, İran karşılık veriyor, çatışmalar Hürmüz Boğazı'na yayılıyor
Orta Doğu'da savaşın 12. günü: İsrail Tahran'ı bombalıyor, İran karşılık veriyor, çatışmalar Hürmüz Boğazı'na yayılıyor
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 12. gününe girerken İran karşılık vermeye devam ediyor. İsrail, saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu. İran'da... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T07:05+0300
2026-03-11T07:05+0300
Tahran

Orta Doğu'da savaşın 12. günü: İsrail Tahran'ı bombalıyor, İran karşılık veriyor, çatışmalar Hürmüz Boğazı'na yayılıyor

07:05 11.03.2026
Abone ol
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 12. gününe girerken İran karşılık vermeye devam ediyor. İsrail, saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu. İran'da ölenlerin sayısı ise 1630'a yükseldi. İsrail'in bombardıman altına aldığı Beyrut'ta binlerce kişi zorla yerinden edildi.
İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 12'inci gününe girerken İsrail'in ve İran'ın hava saldırıları gece boyunca devam etti.
İsrail, saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu. İran'da ölenlerin sayısı ise 1630'a yükseldi.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.
İsrail İran'a yönelik saldırılarına gece gündüz devam ederken 2 Mart'ta hava saldırılarını Lübnan'a genişletti. Lübnan'da çatışmalardan kaçmak isteyen binlerce kişi zorla yerinden edildi.
Trump, İran'ın Hürmüz boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump daha sonra aktif olmayan 10 adet mayın döşeme deniz aracını imha ettiklerini açıkladı ancak İran'dan bir teyit gelmedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün şu açıklamayı yaptı:
"İran, en az altı bin yıllık bir uygarlığın mirasçısıdır. Tarih boyunca hiçbir güç, bu köklü ve şanlı ismi silmeyi başaramamıştır. İran’ı yok etme hayalini kuran herkes, tarihten hiçbir şey anlamıyor demektir. Yıkıcılar gelmiş ve gitmiş, İran ise ayakta kalmıştır."
Orta Doğu'da yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında: 👇
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
08:10 11.03.2026
Yoğun hava saldırısı altındaki Beyrut'taki stadyum barınma merkezine dönüştürüldü
İsrail'in bombalamaya devam ettiği Beyrut'taki en büyük spor tesisi barınma merkezine dönüştürüldü.
07:41 11.03.2026
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı düzenlediğini duyurdu
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in askeri hedeflerine 6 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail'e yönelik saldırı sayısının 150'ye ulaştığı belirtildi.
Lübnan'ın Nebatiye vilayetine bağlı sınır hattına yakın Aytarun beldesine doğru ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile akşam saatlerinde çatışma çıktığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bölgedeki İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan'ın güneyindeki Merkaba bölgesinde bulunan İsrail askerlerine de roketlerle saldırıldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki el-Marac noktasına da saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, geceden beri İsrail ordusunun farklı noktalarda toplam 6 saldırıyla hedef alındığı kaydedildi.
07:06 11.03.2026
Pentagon: İran’a yönelik saldırılardan bu yana yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı
05:17
