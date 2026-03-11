Orta Doğu'da savaşın 12. günü: İsrail Tahran'ı bombalıyor, İran karşılık veriyor, çatışmalar Hürmüz Boğazı'na yayılıyor

İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 12'inci gününe girerken İsrail'in ve İran'ın hava saldırıları gece boyunca devam etti.
İsrail, saldırılarda en az 12 kişinin öldüğünü duyurdu. İran'da ölenlerin sayısı ise 1630'a yükseldi.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.
İsrail İran'a yönelik saldırılarına gece gündüz devam ederken 2 Mart'ta hava saldırılarını Lübnan'a genişletti. Lübnan'da çatışmalardan kaçmak isteyen binlerce kişi zorla yerinden edildi.
Trump, İran'ın Hürmüz boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Trump daha sonra aktif olmayan 10 adet mayın döşeme deniz aracını imha ettiklerini açıkladı ancak İran'dan bir teyit gelmedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün şu açıklamayı yaptı:
"İran, en az altı bin yıllık bir uygarlığın mirasçısıdır. Tarih boyunca hiçbir güç, bu köklü ve şanlı ismi silmeyi başaramamıştır. İran’ı yok etme hayalini kuran herkes, tarihten hiçbir şey anlamıyor demektir. Yıkıcılar gelmiş ve gitmiş, İran ise ayakta kalmıştır."
