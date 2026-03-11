Orta Doğu'da savaşın 12. günü: İsrail Tahran'ı bombalıyor, İran karşılık veriyor, çatışmalar Hürmüz Boğazı'na yayılıyor

"İran, en az altı bin yıllık bir uygarlığın mirasçısıdır. Tarih boyunca hiçbir güç, bu köklü ve şanlı ismi silmeyi başaramamıştır. İran’ı yok etme hayalini kuran herkes, tarihten hiçbir şey anlamıyor demektir. Yıkıcılar gelmiş ve gitmiş, İran ise ayakta kalmıştır."