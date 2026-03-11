https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/amerikan-basini-on-incelemeye-gore-abd-irandaki-okula-yonelik-saldirida-hatali-1104183864.html
Amerikan basını: Ön incelemeye göre ABD İran’daki okula yönelik saldırıda hatalı, 'eski hedef verileri' kullanılmış
Amerikan basını: Ön incelemeye göre ABD İran'daki okula yönelik saldırıda hatalı, 'eski hedef verileri' kullanılmış
ABD'de devam eden askeri soruşturmaya göre, 168 çocuğun öldüğü saldırıya 'güncelliğini yitirmiş hedef verileri yanlış bir füze saldırısına yol açmış' olabilir...
ABD merkezli The New York Times tarafından doğrulanan bir video, 28 Şubat’ta İran’ın Minab kentindeki Şacaraha Tayyibe ilkokulunun füze saldırısından sonra dumanlar içindeki kalıntıları arasında hayatta kalanları arayan insanların çığlıklarını gösteriyor.Devam eden askeri soruşturma, gazetenin haberine göre ‘İran’daki bir ilkokula düzenlenen ölümcül Tomahawk füze saldırısından ABD’nin sorumlu olduğunu’ ortaya koydu. Bu bilginin ABD’li yetkililer ve ön bulgular hakkında bilgi sahibi diğer kişiler tarafından gazeteyle paylaşıldığı aktarıldı.28 Şubat’ta Şacaraha Tayyibe ilkokulu binasına düzenlenen saldırının, ABD ordusunun ‘hedef belirleme hatasından’ kaynaklandığı tespit edildi. Ön incelemeye göre ABD ordusu, okulun eskiden parçası olduğu ‘bitişik bir İran askeri üssünü’ hedef alıyordu.‘Eski veriler kullanıldı’Soruşturma hakkında bilgilendirilen kişilere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndaki (CENTCOM) subaylar, saldırı koordinatlarını oluştururken, ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından sağlanan ‘eski verileri’ kullandı.Yetkililer bulguların henüz ön aşamada olduğunu söyledi ve eski bilgilerin neden tekrar kontrol edilmediği konusunda hala önemli sorular bulunduğunu belirtti.'En yıkıcı askeri hatalardan biri'Çocuklarla dolu bir okulun vurulması, son on yılların ‘en yıkıcı askeri hatalarından biri’ olarak kayda geçebilir.Beyaz Saray sözcüsünden açıklamaBeyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise şunalrı söyledi:Soruşturma hakkında bilgi sahibi kişiler, gazeteye, eski bilgilerin neden kullanıldığı ve verileri doğrulamayan kişinin kim olduğu konusunda hala birçok sorunun cevapsız olduğunu söyledi.
Amerikan basını: Ön incelemeye göre ABD İran’daki okula yönelik saldırıda hatalı, 'eski hedef verileri' kullanılmış
18:56 11.03.2026 (güncellendi: 18:58 11.03.2026)
ABD’de devam eden askeri soruşturmaya göre, 168 çocuğun öldüğü saldırıya ‘güncelliğini yitirmiş hedef verileri yanlış bir füze saldırısına yol açmış’ olabilir. Amerikan basını ‘bu bulgu, Başkan Donald Trump’ın İran’ın sorumlu olabileceği yönündeki iddiasını zayıflatıyor’ yorumunu yaptı.
ABD merkezli The New York Times tarafından doğrulanan bir video, 28 Şubat’ta İran’ın Minab kentindeki Şacaraha Tayyibe ilkokulunun füze saldırısından sonra dumanlar içindeki kalıntıları arasında hayatta kalanları arayan insanların çığlıklarını gösteriyor.
Devam eden askeri soruşturma, gazetenin haberine göre ‘İran’daki bir ilkokula düzenlenen ölümcül Tomahawk füze saldırısından ABD’nin sorumlu olduğunu’ ortaya koydu. Bu bilginin ABD’li yetkililer ve ön bulgular hakkında bilgi sahibi diğer kişiler tarafından gazeteyle paylaşıldığı aktarıldı.
28 Şubat’ta Şacaraha Tayyibe ilkokulu binasına düzenlenen saldırının, ABD ordusunun ‘hedef belirleme hatasından’ kaynaklandığı tespit edildi. Ön incelemeye göre ABD ordusu, okulun eskiden parçası olduğu ‘bitişik bir İran askeri üssünü’ hedef alıyordu.
‘Eski veriler kullanıldı’
Soruşturma hakkında bilgilendirilen kişilere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndaki (CENTCOM) subaylar, saldırı koordinatlarını oluştururken, ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından sağlanan ‘eski verileri’ kullandı.
Yetkililer bulguların henüz ön aşamada olduğunu söyledi ve eski bilgilerin neden tekrar kontrol edilmediği konusunda hala önemli sorular bulunduğunu belirtti.
'En yıkıcı askeri hatalardan biri'
Çocuklarla dolu bir okulun vurulması, son on yılların ‘en yıkıcı askeri hatalarından biri’ olarak kayda geçebilir.
İranlı yetkililer ölü sayısının 168’i çocuk olmak üzere en az 175 kişi olduğunu
bildirdi.
Beyaz Saray sözcüsünden açıklama
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise şunalrı söyledi:
New York Times’ın kendi haberinde de kabul ettiği gibi, soruşturma hala devam ediyor.
Soruşturma hakkında bilgi sahibi kişiler, gazeteye, eski bilgilerin neden kullanıldığı ve verileri doğrulamayan kişinin kim olduğu konusunda hala birçok sorunun cevapsız olduğunu söyledi.