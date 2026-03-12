Orta Doğu'da savaşın 13. günü: Karşılıklı saldırılar devam ediyor,Hürmüz'de tankerler vuruldu, İran şartlarını açıkladı

UNICEF: Savaşın başlamasından bu yana 1100’den fazla çocuk öldü veya yaralandı

BM’nin çocuklara yönelik kurumu UNICEF, ABD, İsrail ve İran arasındaki “giderek yoğunlaşan çatışmanın” Orta Doğu’daki milyonlarca çocuk için “felaket niteliğinde” bir durum yarattığını açıkladı.

UNICEF yaptığı açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana şiddet olaylarında 1.100’den fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığının bildirildiğini duyurdu. Buna göre İran’da 200, Lübnan’da 91, İsrail’de 4 ve Kuveyt’te 1 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.