Orta Doğu'da savaşın 13. günü: Karşılıklı saldırılar devam ediyor,Hürmüz'de tankerler vuruldu, İran şartlarını açıkladı
Orta Doğu'da savaşın 13. günü: Karşılıklı saldırılar devam ediyor,Hürmüz'de tankerler vuruldu, İran şartlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 13. gününe girerken İran karşılık vermeye devam ediyor. İran'da ölenlerin sayısı ise 1600'ü geçti, İsrail'in bombardıman... 12.03.2026
dünya
ortadoğu
i̇ran
abd
i̇srail
hizbullah
i̇ran
abd
i̇srail
SON HABERLER
11 Mart 2026 Çarşamba günü Hürmüz Boğazı’nda vurularak alev alan Tayland’a ait Mayuree Naree adlı yük gemisi - Sputnik Türkiye

Orta Doğu'da savaşın 13. günü: Karşılıklı saldırılar devam ediyor,Hürmüz'de tankerler vuruldu, İran şartlarını açıkladı

06:55 12.03.2026
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 13. gününe girerken İran karşılık vermeye devam ediyor. İran'da ölenlerin sayısı ise 1600'ü geçti, İsrail'in bombardıman altına aldığı Beyrut'ta binlerce kişi zorla yerinden edildi. Petrol fiyatları yeniden varil başına 100 doların üzerine çıktı.
İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 13'üncü gününe girerken İsrail'in ve İran'ın hava saldırıları karşılıklı yoğun bir şekilde gece boyunca devam etti. İsrail, İran ve Lübnan'ı vururken İran ve Hizbullah karşılık veriyor.
İsrail'in 2 Mart'ta Beyrut'u hedef almasıyla yoğunlaşan saldırılar, Hürmüz Boğazı'na ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine genişledi.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, karşılık esasına göre bu ülkelerdeki ABD üslerini ve radarlarını hedef almaya devam ediyor.
Trump, çatışmalar genişlemeye devam ederken ABD’nin savaşı kazandığı yönündeki iddiasını yineledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkes için ABD ve İsrail'e 3 şart koydu. Şartları, "İran'ın devredilemez haklarını kabul etmek, tazminat ödemek ve yeniden saldırmama konusunda kesin bir uluslararası yükümlülük getirmek" olarak sıraladı.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
07:10 12.03.2026
UNICEF: Savaşın başlamasından bu yana 1100’den fazla çocuk öldü veya yaralandı
BM’nin çocuklara yönelik kurumu UNICEF, ABD, İsrail ve İran arasındaki “giderek yoğunlaşan çatışmanın” Orta Doğu’daki milyonlarca çocuk için “felaket niteliğinde” bir durum yarattığını açıkladı.
UNICEF yaptığı açıklamada, 28 Şubat’tan bu yana şiddet olaylarında 1.100’den fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığının bildirildiğini duyurdu. Buna göre İran’da 200, Lübnan’da 91, İsrail’de 4 ve Kuveyt’te 1 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
07:07 12.03.2026
İsrail'in Beyrut'ta Ramle Beyda bölgesine düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyindeki Ramle Beyda bölgesine bu gece düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.
07:00 12.03.2026
Haber akışı
