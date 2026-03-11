https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/centcom-sivil-limanlar-mesru-hedef-haline-gelmektedir-uyarisi-yayinladi-1104182541.html

Centcom, ‘sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir’ uyarısı yayınladı

Centcom, ‘sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir’ uyarısı yayınladı

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) savaştan bu yana ilk kez 'Sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir' şeklinde bir uyarı yayınladı. 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T18:14+0300

2026-03-11T18:14+0300

2026-03-11T18:17+0300

dünya

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

sivil

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091632487_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b5295adf3c55e12fc1d0c2b97a887284.jpg

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin Hürmüz Boğazı boyunca yer alan sivil limanları uluslararası deniz taşımacılığını tehdit eden askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı konusunda sivillere uyarıda bulundu.CENTCOM’un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/orta-doguda-savasin-12-gunu-israil-tahrani-bombaliyor-iran-karsilik-veriyor-catismalar-hurmuz-1104159354.html

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), hürmüz boğazı, abd, i̇ran, sivil, abd