Centcom, ‘sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir’ uyarısı yayınladı
Centcom, ‘sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir’ uyarısı yayınladı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) savaştan bu yana ilk kez 'Sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir' şeklinde bir uyarı yayınladı. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin Hürmüz Boğazı boyunca yer alan sivil limanları uluslararası deniz taşımacılığını tehdit eden askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı konusunda sivillere uyarıda bulundu.CENTCOM’un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Centcom, ‘sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir’ uyarısı yayınladı

18:14 11.03.2026
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) savaştan bu yana ilk kez 'Sivil limanlar meşru hedef haline gelmektedir' şeklinde bir uyarı yayınladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran rejiminin Hürmüz Boğazı boyunca yer alan sivil limanları uluslararası deniz taşımacılığını tehdit eden askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı konusunda sivillere uyarıda bulundu.
CENTCOM’un X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Bu tehlikeli eylem masum insanların hayatını riske atmaktadır. Askeri amaçlarla kullanılan sivil limanlar, uluslararası hukuk uyarınca korunan statülerini kaybeder ve meşru askeri hedefler haline gelir.
CENTCOM, İran’daki sivillere İran deniz kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği tüm liman tesislerinden derhal uzak durmaları çağrısında bulunuyor. İranlı liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatının İran deniz kuvvetlerine ait gemilerden ve askeri ekipmanlardan uzak durmaları gerektiği belirtiliyor.
İran deniz kuvvetleri, ticari deniz trafiğine hizmet veren sivil limanların içine askerî gemiler ve ekipman konuşlandırmıştır.
ABD ordusu da İran rejiminin askeri amaçlarla kullandığı tesislerin içinde veya yakınında sivillerin güvenliğini garanti edemese de Amerikan kuvvetleri sivillere zarar gelmesini en aza indirmek için mümkün olan tüm tedbirleri almaya devam edecektir.
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
DÜNYA
Orta Doğu'da savaşın 12. günü: İsrail Tahran'ı bombalıyor, İran karşılık veriyor, çatışmalar Hürmüz Boğazı'na yayılıyor
07:05
