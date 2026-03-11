https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ispanyadan-israile-diplomatik-rest-buyukelci-resmen-geri-cagrildi-1104176861.html
İspanya’dan İsrail’e diplomatik rest: Büyükelçi resmen geri çağrıldı
İspanya hükümeti, İsrail’de görev yapan büyükelçisi Ana María Salomón Pérez’i geri çağırma kararı aldı. Karar, İspanya’nın resmi yayın organı olan Resmi Gazete (BOE)’de yayımlanan bir kararname ile duyuruldu.Kararnamede, büyükelçinin görevden alınmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı:“Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ederek, Doña Ana María Salomón Pérez’in İspanya’nın İsrail Devleti Büyükelçisi görevinden alınmasına karar veriyorum.”Bu adım, Madrid yönetiminin Tel Aviv ile diplomatik ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği şeklinde yorumlandı.Karar Bakanlar Kurulu’nda alındıResmi belgede yer alan bilgilere göre, söz konusu karar İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares’in önerisi üzerine gündeme geldi.Kararın, 10 Mart tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerin ardından kabul edildiği bildirildi.Kararname, İspanya Kralı VI. Felipe ile Dışişleri Bakanı José Manuel Albares’in imzasıyla yürürlüğe girdi.
