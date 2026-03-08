Türkiye
Çatışmalarda 9. gün: ABD ve İsrail gece boyu İran’da petrol rafinerilerini vurdu, İran'dan yeni misillemeler
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalar 9. gününe şiddetlenerek girdi. Tahran gece boyu ağır bombardıman altındaydı. Hedefler petrol... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
Tahran bombalandı - Sputnik Türkiye

Çatışmalarda 9. gün: ABD ve İsrail gece boyu İran’da petrol rafinerilerini vurdu, İran'dan yeni misillemeler

08:56 08.03.2026 (güncellendi: 10:49 08.03.2026)
Abone ol
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalar 9. gününe şiddetlenerek girdi. Tahran gece boyu ağır bombardıman altındaydı. Hedefler petrol rafinerileri ve su tesisleri gibi hayati önemdeki noktalar oldu. İran Devrim Muhafızları, Tahran'ın 'yoğun savaşı 6 ay sürdürme kapasitesi olduğunu' bildirdi.
Dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ‘komşu ülkelere misilleme saldırıları yapmayacağız’ açıklaması üzerine Tahran yönetiminin Ortadoğu’daki komşularından özür dileyerek ‘teslim olduğunu’ öne sürmüştü.
Trump, ardından ‘İran’ın cumartesi günü daha da ağır bombalanacağını’ söyledi. ABD ve İsrail, cumartesi gecesi bombardımanları Tahran’ın merkezi yerlerine, petrol rafinelerini de hedef alacak şekilde yoğunlaştırdı.

Tahran'da zor gece

Tahran’da gece boyu bombardıman uçaklarının sesleri, patlamalar ve gökyüzüne yayılan alevler görüldü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına tepki göstererek gerilimin tırmanması durumunda İran silahlı kuvvetlerinin hazır olduğunu söyledi.
Arakçi yaptığı açıklamada Pezeşkiyan’ın bölgede gerilimi düşürmeye yönelik açık mesajlarının Trump’ın İran’ın kapasitesini yanlış yorumlaması nedeniyle ortadan kalktığını söyledi, "Komşularımıza yönelik adımımız ABD Başkanı Trump tarafından ortadan kaldırıldı" dedi.

Sıcak gelişmeleri anlık olarak Sputnik Türkiye’nin canlı bloğundan takip edebilirsiniz⬇️

10:43 08.03.2026
İsrail ordusu: Hamaney’in yerine geçecek kişiyi atamaya çalışan herkesin peşine düşeceğiz
İsrail ordusu, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yerine geçecek bir halef atamaya çalışan herkesi takip edip hedef alacağını açıkladı.
Açıklamada, İran’da yeni bir lider seçilmesi sürecine dahil olan kişilerin de İsrail’in hedefinde olabileceği ima edildi.
İsrailli yetkililer daha önce de İran yönetimi tarafından seçilecek herhangi bir yeni liderin “ortadan kaldırma için açık bir hedef” olacağını söylemişti.
10:30 08.03.2026
İran Devrim Muhafızları: Kuveyt’teki ABD helikopter üssünü hedef aldık
İran devlet televizyonunun aktardığı İran Devrim Muhafızları açıklaması şöyle:

‘Bu sabah, İHA ve balistik füzeleri içerek bir operasyonda ABD helikopter üssüne saldırı düzenlendi.’

İran Devrim Muhafızları, üssün ‘helikopter eğitim ve onarım merkezinin saldırılardan hasar gördüğünü’ söyledi.
10:18 08.03.2026
Saldırılar sonrası petrol sızıntısı Tahran’da ‘alev nehri’ne döndü
İsrail saldırılarında vurulan petrol depolarından sızan petrolün Tahran’daki bazı kanalizasyon hatlarına karışması sonucu İran başkentinde sokakların kenarında ‘alev nehri’ oluştuğu bildirildi.
X’te ‘Living In Tehran’ adlı kültür ve sanat hesabı tarafından paylaşılan bir videoda, kentte bir yol boyunca uzanan alevlerin yandığı görülüyor.
Daha önce İran Petrol bakanı, saldırılarda üç bölgede yakıt depolarının vurulduğunu doğrulamıştı. Hedef alınan yerler arasında Tahran’ın batısında, Karaj kentinin bulunduğu Alborz da yer alıyor.
09:52 08.03.2026
‘Halef konusunda konsensus sağlandı’
İran Uzmanlar Meclisi: Hamaney’in halefi konusunda konsensus sağlandı, süreçle ilgili bazı engellerin aşılması gerekiyor.
Dün akşamüstü saatlerinde İran'ın yeni dini liderinin 24 saat içinde seçileceği açıklanmıştı.
İran’ın Uzmanlar Meclisi üyesi Muhammad Mehdi Mirbagheri, Fars haber ajansının Telegram’da paylaştığı bir videoda yaptığı konuşmada “liderliğin belirlenmesi için büyük çabalar harcandığını” ve “kararlı ve oybirliğiyle alınmış bir görüşe” ulaşıldığını söyledi.
Irak'ın Basra kentinde Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesinin protestosu - Sputnik Türkiye
© AA / Haidar Mohammed Ali
09:46 08.03.2026
İsfahan’da çok sayıda nokta vuruldu: En az 11 ölü
İran’ın yarı resmi yayın organı Tasnim haber ajansına göre ABD ve İsrail’e ait savaş uçakları İsfahan eyaletinde bir dizi saldırı düzenledi.
En az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırılarda üretim atölyeleri ve bir binicilik kulübü hedef alındığı, eyalette en az sekiz kentin vurulduğu bildirildi.
09:20 08.03.2026
İran Devrim Muhafızları: İran, ABD ve İsrail’e karşı 6 ay ‘yoğun savaş’ yürütebilir
İran Devrim Muhafızları sözcüsü Ali Muhammad Naini, ülkenin mevcut tempoda ABD ve İsrail’e karşı altı ay boyunca “yoğun” bir savaş yürütebileceğini söyledi. Açıklama Fars News Agency tarafından aktarıldı.
Naini, İran’ın şu ana kadar “birinci ve ikinci nesil” füzeler kullandığını, ancak önümüzdeki günlerde “daha gelişmiş ve daha az kullanılan uzun menzilli füzelerin” devreye sokulacağını ifade etti.
An Israeli firefighter works to put out a fire on a car, at the site of a projectile impact, after Iran launched missiles into Israel - Sputnik Türkiye
© REUTERS Itai Ron
09:17 08.03.2026
Trump’ın sözleri sonrası Körfez ülkelerine misilleme sürüyor
Dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan komşu ülkelerden özür dileyerek üslerini kullandırmayan körfez ülkelerine misilleme saldırısı yapmayacaklarını söyledi. Ardından ABD Başkanı Donald Trump, bunu ‘İran’ın teslimiyeti’ olarak yorumladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’ın açıklamaları için. “Komşu ülkelerle uzlaşı girişimimizi Trump engellendi” dedi.
Bahreny’de siren sesleri
TSİ ile sabah 08.30 civarında Bahreyn’de sirenlerin çaldığı bildirildi.
09:01 08.03.2026
Tahran ağır bombardıman altındaydı, sabaha karşı yeni dalga
İran’da yaşayanlar ve gazeteciler toksik hava riskinin yüksek olduğunu bildiriyor. Dün gece Tahran’ın güneydoğusu ve Şehran’ın doğusu da dahil olmak üzere farklı noktalarda birkaç yakıt deposu ve petrol rafinerisinin hedef alındığı bildirildi.
Bu ilk kez olmuyor. Haziran ayında, 12 günlük savaş sırasında da yakıt depolarının hedef alındığını görülmüştü, ancak şu anda yaşananlar Tahran'dan Arap basınına konuşan uzmanlara göre benzeri görülmemiş bir durum.
İranlı bir yetkilinin devlet televizyonuna yaptığı açıklamaya göre ABD ve İsrail’in gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında İran’ın başkenti çevresinde bulunan beş petrol tesisi hedef alındı, saldırılarda dört kişi hayatını kaybetti.
İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi başkanı Keramat Veyskarami, “Dün gece Tahran ve Alborz’da dört petrol deposu ile bir petrol ürünleri taşıma merkezi düşman uçakları tarafından hedef alındı” dedi.
İsrail İran’a yeni saldırı dalgası başlattı
İsrail ordusu, sabah 05.20 civarında ülke genelinde İran hükümetine ait altyapıyı hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.
Tahran - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Vahid Salemi
