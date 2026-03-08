Çatışmalarda 9. gün: ABD ve İsrail gece boyu İran’da petrol rafinerilerini vurdu, İran'dan yeni misillemeler

İran Devrim Muhafızları: İran, ABD ve İsrail’e karşı 6 ay ‘yoğun savaş’ yürütebilir

İran Devrim Muhafızları sözcüsü Ali Muhammad Naini, ülkenin mevcut tempoda ABD ve İsrail’e karşı altı ay boyunca “yoğun” bir savaş yürütebileceğini söyledi. Açıklama Fars News Agency tarafından aktarıldı.

Naini, İran’ın şu ana kadar “birinci ve ikinci nesil” füzeler kullandığını, ancak önümüzdeki günlerde “daha gelişmiş ve daha az kullanılan uzun menzilli füzelerin” devreye sokulacağını ifade etti.