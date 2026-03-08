Çatışmalarda 9. gün: ABD ve İsrail gece boyu İran’da petrol rafinerilerini vurdu, İran'dan yeni misillemeler

Dün ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ‘komşu ülkelere misilleme saldırıları yapmayacağız’ açıklaması üzerine Tahran yönetiminin Ortadoğu’daki komşularından özür dileyerek ‘teslim olduğunu’ öne sürmüştü.
Trump, ardından ‘İran’ın cumartesi günü daha da ağır bombalanacağını’ söyledi. ABD ve İsrail, cumartesi gecesi bombardımanları Tahran’ın merkezi yerlerine, petrol rafinelerini de hedef alacak şekilde yoğunlaştırdı.
Tahran'da zor gece
Tahran’da gece boyu bombardıman uçaklarının sesleri, patlamalar ve gökyüzüne yayılan alevler görüldü.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına tepki göstererek gerilimin tırmanması durumunda İran silahlı kuvvetlerinin hazır olduğunu söyledi.
Arakçi yaptığı açıklamada Pezeşkiyan’ın bölgede gerilimi düşürmeye yönelik açık mesajlarının Trump’ın İran’ın kapasitesini yanlış yorumlaması nedeniyle ortadan kalktığını söyledi, "Komşularımıza yönelik adımımız ABD Başkanı Trump tarafından ortadan kaldırıldı" dedi.