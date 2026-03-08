Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/bakan-uraloglu-duyurdu-ucuslar-bir-kez-daha-durduruldu-1104101014.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Uçuşlar bir kez daha durduruldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Uçuşlar bir kez daha durduruldu
Sputnik Türkiye
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress'in, aralarında İran, Irak, Suriye, Lübnan ve... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-08T22:40+0300
2026-03-08T22:48+0300
türki̇ye
türk hava yolları (thy)
pegasus
irak
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095836273_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f86078b204c12b23f760f2feddee759f.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen bölge ülkelere yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı.Uraloğlu, Ortadoğu'da devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 13 Mart gün sonuna kadar iptal edildiğini bildirdi.Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM'larının devam ettiğini aktardı.Uraloğlu, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/fransadan-vatandaslarina-irak-uyarisi-ulkeyi-terk-edin-1104098264.html
türki̇ye
irak
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095836273_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5f263a8d293130c4983398e9c859a3f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk hava yolları (thy), pegasus, irak, i̇ran
türk hava yolları (thy), pegasus, irak, i̇ran

Bakan Uraloğlu duyurdu: Uçuşlar bir kez daha durduruldu

22:40 08.03.2026 (güncellendi: 22:48 08.03.2026)
© AA Abdulkadir Uraloğlu
 Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
© AA
Abone ol
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress'in, aralarında İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün olduğu ülkelere uçuşları belirli tarihlere kadar durdurduğunu açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaştan etkilenen bölge ülkelere yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı.
Uraloğlu, Ortadoğu'da devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşlarının 13 Mart gün sonuna kadar iptal edildiğini bildirdi.
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ışığında hava sahalarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Uraloğlu, mevcut durumda İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye'de (Halep hariç) hava sahası kapalılık NOTAM'larının devam ettiğini aktardı.
Uraloğlu, Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da kısmi sivil uçuşlar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde hava ulaşımı kontrollü ve sınırlı şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

Sahalarındaki gelişmeler doğrultusunda havayolu taşıyıcılarımız, bölgedeki bazı noktalara yönelik seferlerini güvenlik riskleri nedeniyle 9 Mart gün sonuna kadar durdurmuştu. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir. Pegasus 12 Mart'a, THY ise 20 Mart'a kadar İran seferlerini planlamadan çıkarmıştır. Doha, Dubai, Kuveyt, Bahreyn, Abu Dabi ve Dammam’a yapılması planlanan uçuşlar da yine 13 Mart gün sonuna kadar iptal edilmiştir. THY ve Pegasus’a ait iki uçak Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nda beklemektedir. Tailwind Havayolları'nın Irak menşeli bir şirkete kiraladığı bir uçak Irak'ta bulunmaktadır. Hava sahası ve havalimanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
DÜNYA
Fransa’dan vatandaşlarına Irak uyarısı: Ülkeyi terk edin
17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала