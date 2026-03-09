Türkiye
Ortadoğu'da savaşın 10. günü: Karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor, Mücteba Hamaney yeni Ruhani Lider
Ortadoğu'da savaşın 10. günü: Karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor, Mücteba Hamaney yeni Ruhani Lider
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 10'uncu gününe girdi. İsrail ve ABD'nin İran'a hava saldırıları ve İran'ın karşılığı tüm şiddetiyle devam...
Tahran, 8 Mart 2026

Ortadoğu'da savaşın 10. günü: Karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor, Mücteba Hamaney yeni Ruhani Lider

07:01 09.03.2026
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 10'uncu gününe girdi. İsrail ve ABD'nin İran'a hava saldırıları ve İran'ın karşılığı tüm şiddetiyle devam ederken İran'ın yeni lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu.
İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 10'uncu gününe girerken İran Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni ruhani lideri olarak seçti.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla brent petrol fiyatı 100 doları geçti, Ortadoğu'da hava ulaşımı durma noktasına geldi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve İran'ın merkezine hava saldırılarına devam ediyor.

Ortadoğu'da yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında: 👇

08:28 09.03.2026
Tahran bombalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
TÜRKİYE
İran'daki petrol tesislerinin vurulmasıyla gündeme geldi: Asit yağmurları Türkiye'ye gelir mi?
08:27
07:52 09.03.2026
Suudi Arabistan, Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 İHA saldırısının engellendiğini duyurdu
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.
Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na sabah saatlerinden bu yana İHA ile düzenlenen 7 saldırının engellendiği ve İHA'ların tamamının imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan bir İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.
07:51 09.03.2026
Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisinden siyah duman yükseliyor, hükümet daha önce Sitra bölgesinde yaralanmalar ve hasarlar olduğunu açıklamıştı.
07:33 09.03.2026
İran, ABD'nin Erbil'deki askeri üssüne İHA saldırısı düzenledi
Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında gece 5’er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.
İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.
Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA’lara karşı yoğun ateş başlattı.
ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor.
07:16 09.03.2026
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki yerleşimleri yerle bir etmeye devam ediyor
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Lübnan'ın Coyayya ve Tayr Debba kasabalarına yapılan saldırıların ardından yaşananları gözler önüne seriyor.
07:13 09.03.2026
Jared Kushner ve Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
DÜNYA
ABD özel temsilcileri Witkoff ve Kushner İsrail’e gidiyor
07:04
07:13 09.03.2026
BAE Savunma Bakanlığı: Füze ve İHA'lara hava savunma sistemleri karşılık veriyor
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine, hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerine müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.
07:07 09.03.2026
Petrol fiyatları uçtu gidiyor: Brent petrol 118 doları gördü
Ortadoğu’da devam eden savaş ve bölgedeki petrol üretiminin sekteye uğramasıyla birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları bugünü sert yükselişle başladı. Savaşın arz güvenliğini tehdit etmesi sonucunda Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 25’e varan yükselişle başladı.
Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 118 dolara kadar yükselerek Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Türkiye saatiyle 5.24 itibariyle 116,60 dolardan işlem görüyor.
Venezuela'nın Hugo Chavez petrol kuşağı, eski adıyla Orinoco Kuşağı - Sputnik Türkiye
