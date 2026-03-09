Ortadoğu'da savaşın 10. günü: Karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor, Mücteba Hamaney yeni Ruhani Lider

İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 10'uncu gününe girerken İran Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni ruhani lideri olarak seçti.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla brent petrol fiyatı 100 doları geçti, Ortadoğu'da hava ulaşımı durma noktasına geldi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve İran'ın merkezine hava saldırılarına devam ediyor.