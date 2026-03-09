Ortadoğu'da savaşın 10. günü: Karşılıklı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor, Mücteba Hamaney yeni Ruhani Lider

Petrol fiyatları uçtu gidiyor: Brent petrol 118 doları gördü

Ortadoğu’da devam eden savaş ve bölgedeki petrol üretiminin sekteye uğramasıyla birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları bugünü sert yükselişle başladı. Savaşın arz güvenliğini tehdit etmesi sonucunda Brent petrolün varil fiyatı güne yüzde 25’e varan yükselişle başladı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 118 dolara kadar yükselerek Haziran 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Türkiye saatiyle 5.24 itibariyle 116,60 dolardan işlem görüyor.