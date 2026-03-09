Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/iranin-yeni-dini-lideri-olarak-mucteba-hamaney-atandi-1104101456.html
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu
Sputnik Türkiye
Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçti. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T00:20+0300
2026-03-09T00:39+0300
dünya
mücteba hamaney
ortadoğu
i̇ran
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104054925_0:156:1249:859_1920x0_80_0_0_87046ac909e7f72a26286bfc408699f9.jpg
İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre, İran Uzmanlar Konseyi, 56 yaşındaki Mücteba Hamaney'i İran'ın yeni dini lderi olarak seçti. Ajansın açıklamasından bir kaç dakika sonra, Uzmanlar Konseyi'nin Hamaney'in İran'ın 3. dini lideri olarak seçildiğini doğruladığı belirtildi.Uzmanlar Meclisi üyesi Eşkevari daha önce yaptığı açıklamada "Hamaney ismi kalacak. Oylama yapıldı ve yakında açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/iranin-yeni-dini-lideri-aciklandi-mucteba-hamaney-kimdir--1104093639.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104054925_0:39:1249:976_1920x0_80_0_0_039f4953b1dc133cd3a2983bb04a91d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mücteba hamaney, ortadoğu, i̇ran, son dakika
mücteba hamaney, ortadoğu, i̇ran, son dakika

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu

00:20 09.03.2026 (güncellendi: 00:39 09.03.2026)
© REUTERS Office of the Iranian Supreme LeaderMücteba Hamaney
Mücteba Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
Abone ol
Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçti.
İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre, İran Uzmanlar Konseyi, 56 yaşındaki Mücteba Hamaney'i İran'ın yeni dini lderi olarak seçti.
Ajansın açıklamasından bir kaç dakika sonra, Uzmanlar Konseyi'nin Hamaney'in İran'ın 3. dini lideri olarak seçildiğini doğruladığı belirtildi.
Uzmanlar Meclisi üyesi Eşkevari daha önce yaptığı açıklamada "Hamaney ismi kalacak. Oylama yapıldı ve yakında açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.
Irak'ın Basra kentinde Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarında öldürülmesinin protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
DÜNYA
İran'ın yeni dini lideri açıklandı: Mücteba Hamaney kimdir?
00:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала