İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu

Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçti. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre, İran Uzmanlar Konseyi, 56 yaşındaki Mücteba Hamaney'i İran'ın yeni dini lderi olarak seçti. Ajansın açıklamasından bir kaç dakika sonra, Uzmanlar Konseyi'nin Hamaney'in İran'ın 3. dini lideri olarak seçildiğini doğruladığı belirtildi.Uzmanlar Meclisi üyesi Eşkevari daha önce yaptığı açıklamada "Hamaney ismi kalacak. Oylama yapıldı ve yakında açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.

