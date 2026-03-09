https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/iranin-yeni-dini-lideri-olarak-mucteba-hamaney-atandi-1104101456.html
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney oldu
Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçti. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
00:20 09.03.2026 (güncellendi: 00:39 09.03.2026)
Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni lideri olarak seçti.
İran'ın Fars haber ajansının bildirdiğine göre, İran Uzmanlar Konseyi, 56 yaşındaki Mücteba Hamaney'i İran'ın yeni dini lderi olarak seçti.
Ajansın açıklamasından bir kaç dakika sonra, Uzmanlar Konseyi'nin Hamaney'in İran'ın 3. dini lideri olarak seçildiğini doğruladığı belirtildi.
Uzmanlar Meclisi üyesi Eşkevari daha önce yaptığı açıklamada "Hamaney ismi kalacak. Oylama yapıldı ve yakında açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.