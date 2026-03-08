Trump: İran, tüm Ortadoğu'ya saldırmayı, tüm Ortadoğu'yu ele geçirmeyi planlıyordu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/trump-iran-tum-ortadoguya-saldirmayi-tum-ortadoguyu-ele-gecirmeyi-planliyordu-1104100731.html
2026-03-08T20:17+0300
2026-03-08T20:17+0300
2026-03-08T20:31+0300
ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e verdiği röportajda İran'a devam eden saldırılar hakkında soruları cevapladı.ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in yerine seçilecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini savunan Trump, “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz” dedi ve ekledi:İran'ın “tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını” da iddia eden Trump, ABD’nin bunu engellediğini öne sürdü ve İran ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da "Her şey masada” şeklinde karşılık verdi.Savaşın ne kadar süreceği sorusuna ise Trump, “Bilmiyorum. Hiçbir zaman tahminde bulunmam. Sadece şunu söyleyebilirim ki, hem öldürücülük hem de zaman açısından programın önündeyiz." dedi.Trump, savaş nedeniyle yükselen benzin fiyatlarını da "küçük bir aksaklık" olarak nitelendirerek, "Bence sorun yok. Bu sapmayı yapmak zorunda kaldık” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/isvicreden-abd-ve-israil-cikisi-iran-saldirilari-uluslararasi-hukuku-ihlal-etti-1104100213.html
20:17 08.03.2026 (güncellendi: 20:31 08.03.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e verdiği röportajda İran'a devam eden saldırılar hakkında soruları cevapladı.
ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in yerine seçilecek kişinin ABD’den onay alması gerektiğini savunan Trump, “Bizden onay almazsa uzun süre görevde kalamayacak. Her 10 yılda bir geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz” dedi ve ekledi:
İnsanların beş yıl sonra tekrar aynı şeyi yapmak zorunda kalmasını veya daha kötüsü (İran'ın) nükleer silah sahibi olmalarına izin verilmesini istemiyorum.
İran'ın “tüm Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planladığını” da iddia eden Trump, ABD’nin bunu engellediğini öne sürdü ve İran ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Onlar kağıttan kaplan. Size söyleyeyim, bir hafta önce kağıttan kaplan değillerdi ve tüm Ortadoğu'ya saldıracaklardı.
Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için özel kuvvetler göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna da "Her şey masada” şeklinde karşılık verdi.
Savaşın ne kadar süreceği sorusuna ise Trump, “Bilmiyorum. Hiçbir zaman tahminde bulunmam. Sadece şunu söyleyebilirim ki, hem öldürücülük hem de zaman açısından programın önündeyiz." dedi.
Trump, savaş nedeniyle yükselen benzin fiyatlarını da "küçük bir aksaklık" olarak nitelendirerek, "Bence sorun yok. Bu sapmayı yapmak zorunda kaldık” dedi.