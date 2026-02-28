İsrail ve ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi: Tüm dünyanın gözü Tahran'ın vereceği karşılıkta

İsrail Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran'a önleyici saldırı başlattıklarını duyurdu. Akabinde Trump, yaptığı açıklamada İran'a büyük bir operasyon başlattıklarını ve rejim değişikliği hedeflediklerini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanlığı, "Ülke genelinde acil durum ilan ediliyor" diye açıkladı.
İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, halkı Sivil Savunma Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya ve güvenli bölgelerde kalmaya çağırdı.
Bu arada İran'ın başkenti Tahran'da birkaç patlama meydana geldi. Gökyüzüne yoğun bir duman bulutları yükseldi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Tahran'da patlamalar meydana geldi. İran İçişleri Bakanlığı binasının bulunduğu yerde ve şehrin merkezinde yoğun duman bulutları görüldü.
Ayrıca Tahran'ın kuzeydoğu ve doğu kesimlerinin birçok yerinde savaş uçaklarının sesi duyuldu.
İran hava sahası altı saatliğine kapatıldı
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Majid Akhwan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yayınlanan NOTAM'a göre, ülkenin tüm hava sahası altı saatliğine kapatıldı" dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, şu anda çok fazla şey olduğunu ve büyük bir karar vermeleri gerektiğini belirterek, "Biliyorsunuz, kolay değil, hiç kolay değil" ifadesini kullanmıştı. Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.