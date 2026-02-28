Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/israil-irana-hava-saldirisi-duzenledi-1103883677.html
İsrail ve ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi: Tüm dünyanın gözü Tahran'ın vereceği karşılıkta
İsrail ve ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi: Tüm dünyanın gözü Tahran'ın vereceği karşılıkta
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran'a önleyici saldırı başlattıklarını duyurdu. Akabinde Trump, yaptığı... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T09:39+0300
2026-02-28T10:53+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
ortadoğu
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103883521_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_11490dd63302045e2b4399b230430646.jpg
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103883521_81:0:1208:845_1920x0_80_0_0_40bcf954b4172898230554c88fd3d85e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, i̇srail, ortadoğu, abd, новый онлайн для белой редактуры
i̇ran, i̇srail, ortadoğu, abd, новый онлайн для белой редактуры
İsrail İran'a hava saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye

İsrail ve ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi: Tüm dünyanın gözü Tahran'ın vereceği karşılıkta

09:39 28.02.2026 (güncellendi: 10:53 28.02.2026)
Abone ol
İsrail Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İran'a önleyici saldırı başlattıklarını duyurdu. Akabinde Trump, yaptığı açıklamada İran'a büyük bir operasyon başlattıklarını ve rejim değişikliği hedeflediklerini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanlığı, "Ülke genelinde acil durum ilan ediliyor" diye açıkladı.
İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, halkı Sivil Savunma Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya ve güvenli bölgelerde kalmaya çağırdı.
Bu arada İran'ın başkenti Tahran'da birkaç patlama meydana geldi. Gökyüzüne yoğun bir duman bulutları yükseldi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Tahran'da patlamalar meydana geldi. İran İçişleri Bakanlığı binasının bulunduğu yerde ve şehrin merkezinde yoğun duman bulutları görüldü.
Ayrıca Tahran'ın kuzeydoğu ve doğu kesimlerinin birçok yerinde savaş uçaklarının sesi duyuldu.

İran hava sahası altı saatliğine kapatıldı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Majid Akhwan, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yayınlanan NOTAM'a göre, ülkenin tüm hava sahası altı saatliğine kapatıldı" dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, şu anda çok fazla şey olduğunu ve büyük bir karar vermeleri gerektiğini belirterek, "Biliyorsunuz, kolay değil, hiç kolay değil" ifadesini kullanmıştı. Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.
Bolivya uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
Bolivya’da askeri uçak kazası: En az 15 ölü, 30 yaralı
04:46
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
10:53 28.02.2026
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu
10:33
10:53 28.02.2026
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
Trump'tan jet açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
10:37
10:49 28.02.2026
Mossad: İran'da rejim değişikliği amaçlıyoruz, bizimle rejime karşı mücadele ederken fotoğraflarınızı paylaşın. Birlikte İran'ı eski ve güzel günlerine kavuşturalım
Mossad - Sputnik Türkiye
© AA
10:30 28.02.2026
İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi
İran'a yönelik saldırısının ardından, İsrail'de ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. İsrail ordusu, vatandaşlara sığınaklara yakın kalmaları çağrısında bulundu.
10:16 28.02.2026
İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirleri hedef alındı
10:12 28.02.2026
Irak hava sahasını kapattı
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала