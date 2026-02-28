Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Trump: Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor
Trump: Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor
ABD Başkanı Donald Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, ancak bu konuda 'anlamlı bir anlaşma' istediklerini söyledi. Ayrıca Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Aynı zamanda Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi:
abd, donald trump, i̇ran, uranyum, uranyum zenginleştirme
abd, donald trump, i̇ran, uranyum, uranyum zenginleştirme

Trump: Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor

03:59 28.02.2026
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, ancak bu konuda 'anlamlı bir anlaşma' istediklerini söyledi. Ayrıca Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, kolay değil, hiç kolay değil.
Aynı zamanda Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi:
“Zenginleştirme yok. Yüzde 20, yüzde 30 değil. Onlar her zaman yüzde 20, yüzde 30 istiyorlar. Sivil amaçlı olduğunu söylüyorlar. Bence bunun sivil bir yanı yok"
DÜNYA
Rubio'dan ABD vatandaşlarına çağrı: İran'ı derhal terk edin
00:34
