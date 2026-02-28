Trump: Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/trump-su-anda-cok-fazla-sey-oluyor-ve-buyuk-bir-karar-vermemiz-gerekiyor-1103883022.html
ABD Başkanı Donald Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirtti. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103494839_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_653bb3b9a9ee3a2cf57142a394f55946.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, ancak bu konuda 'anlamlı bir anlaşma' istediklerini söyledi. Ayrıca Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Aynı zamanda Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, ancak bu konuda 'anlamlı bir anlaşma' istediklerini söyledi. Ayrıca Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi.
Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:
Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, kolay değil, hiç kolay değil.
Aynı zamanda Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi:
“Zenginleştirme yok. Yüzde 20, yüzde 30 değil. Onlar her zaman yüzde 20, yüzde 30 istiyorlar. Sivil amaçlı olduğunu söylüyorlar. Bence bunun sivil bir yanı yok"