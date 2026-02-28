https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/trump-su-anda-cok-fazla-sey-oluyor-ve-buyuk-bir-karar-vermemiz-gerekiyor-1103883022.html

Trump: Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirtti. 28.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, ancak bu konuda 'anlamlı bir anlaşma' istediklerini söyledi. Ayrıca Trump, önünde 'büyük bir karar' olduğunu söyledi.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Aynı zamanda Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi:

