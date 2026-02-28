https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/trumptan-jet-aciklama-irana-buyuk-capli-operasyon-baslattik-1103884195.html
Trump'tan jet açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
Trump'tan jet açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattığını açıkladı. Rejim değişikliği hedeflendiğini söyledi. 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T10:37+0300
2026-02-28T10:37+0300
2026-02-28T11:39+0300
i̇ran
abd
ortadoğu
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103782292_0:118:2531:1542_1920x0_80_0_0_96fa6b6b673eb5af5a01de534ccbf295.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ABD’nin de katıldığını duyurdu. Video mesajla kamuoyuna seslenen Trump, “İran’a kısa süre önce büyük bir operasyon başlattık. Amacımız İran rejiminden kaynaklı tehditleri ortadan kaldırmak ve Amerikan halkını savunmaktır” ifadelerini kullandı.Trump, yürütülen askeri harekâtı “büyük ve devam eden bir operasyon” olarak tanımladı:'Füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz'ABD Başkanı, operasyonun İran’ın askeri kapasitesini hedef aldığını belirterek, özellikle füze altyapısına vurgu yaptı.“Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu çok kötü, radikal diktatörlüğün Amerika’yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için büyük ve devam eden bir operasyon yürütüyor” diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:Açıklama, Washington’ın doğrudan askeri angajmanını teyit etmesi bakımından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis güçlerine silah bırakmaları halinde tam dokunulmazlık elde edebilecekleri çağrısında bulundu. Trump, "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız" dedi.ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik" ifadelerini kullandı.Trump, Haziran 2025'te gerçekleştirilen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda birçok kez uyardıklarını ve Tahran yönetimiyle anlaşma zemini aradıklarını savundu.Nükleer program i̇ddiası gündemdeTrump ayrıca İran’ın, Haziran ayında ABD’nin nükleer tesislerine yönelik bombardımanının ardından nükleer programını yeniden inşa etmeye çalıştığını ileri sürdü.“Nükleer emellerine ulaşmak için her fırsatı reddettiler ve biz artık buna tahammül edemiyoruz” diyen Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerinin ABD için doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.Bu açıklama, ABD-İran gerilimi, İran nükleer programı, İsrail-İran çatışması ve Orta Doğu’da savaş riski başlıklarını yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/iran-israile-karsilik-verecegini-duyurdu-1103884051.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103782292_160:0:2372:1659_1920x0_80_0_0_ebdd83d8a38e00b588120db36f65df11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, abd, ortadoğu
Trump'tan jet açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
10:37 28.02.2026 (güncellendi: 11:39 28.02.2026)
ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattığını açıkladı. Rejim değişikliği hedeflendiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ABD’nin de katıldığını duyurdu. Video mesajla kamuoyuna seslenen Trump, “İran’a kısa süre önce büyük bir operasyon başlattık. Amacımız İran rejiminden kaynaklı tehditleri ortadan kaldırmak ve Amerikan halkını savunmaktır” ifadelerini kullandı.
Trump, yürütülen askeri harekâtı “büyük ve devam eden bir operasyon” olarak tanımladı:
İran'ın nükleer silah elde etmesini engelliyoruz. ABD, bölgedeki ABD personeline yönelik riski en aza indirmek için mümkün olan her adımı attı. İran'ın uzun menzilli füzeler geliştirmesi ABD ve diğer ülkeleri tehdit ediyor. İran, dünyanın bir numaralı terörizm destekçisi devletidir ve yakın zamanda protestolar sırasında on binlerce kendi vatandaşını öldürmüştür.
'Füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz'
ABD Başkanı, operasyonun İran’ın askeri kapasitesini hedef aldığını belirterek, özellikle füze altyapısına vurgu yaptı.
“Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu çok kötü, radikal diktatörlüğün Amerika’yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için büyük ve devam eden bir operasyon yürütüyor” diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:
“Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz.”
Açıklama, Washington’ın doğrudan askeri angajmanını teyit etmesi bakımından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."
Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis güçlerine silah bırakmaları halinde tam dokunulmazlık elde edebilecekleri çağrısında bulundu. Trump, "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız" dedi.
ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik" ifadelerini kullandı.
Trump, Haziran 2025'te gerçekleştirilen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda birçok kez uyardıklarını ve Tahran yönetimiyle anlaşma zemini aradıklarını savundu.
Nükleer program i̇ddiası gündemde
Trump ayrıca İran’ın, Haziran ayında ABD’nin nükleer tesislerine yönelik bombardımanının ardından nükleer programını yeniden inşa etmeye çalıştığını ileri sürdü.
“Nükleer emellerine ulaşmak için her fırsatı reddettiler ve biz artık buna tahammül edemiyoruz” diyen Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerinin ABD için doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.
Bu açıklama, ABD-İran gerilimi, İran nükleer programı, İsrail-İran çatışması ve Orta Doğu’da savaş riski başlıklarını yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı.