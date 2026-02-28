https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/trumptan-jet-aciklama-irana-buyuk-capli-operasyon-baslattik-1103884195.html

Trump'tan jet açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık

Trump'tan jet açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık

ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattığını açıkladı. Rejim değişikliği hedeflendiğini söyledi. 28.02.2026

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ABD’nin de katıldığını duyurdu. Video mesajla kamuoyuna seslenen Trump, “İran’a kısa süre önce büyük bir operasyon başlattık. Amacımız İran rejiminden kaynaklı tehditleri ortadan kaldırmak ve Amerikan halkını savunmaktır” ifadelerini kullandı.Trump, yürütülen askeri harekâtı “büyük ve devam eden bir operasyon” olarak tanımladı:'Füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz'ABD Başkanı, operasyonun İran’ın askeri kapasitesini hedef aldığını belirterek, özellikle füze altyapısına vurgu yaptı.“Amerika Birleşik Devletleri ordusu, bu çok kötü, radikal diktatörlüğün Amerika’yı ve temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı tehdit etmesini önlemek için büyük ve devam eden bir operasyon yürütüyor” diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:Açıklama, Washington’ın doğrudan askeri angajmanını teyit etmesi bakımından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis güçlerine silah bırakmaları halinde tam dokunulmazlık elde edebilecekleri çağrısında bulundu. Trump, "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız" dedi.ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik" ifadelerini kullandı.Trump, Haziran 2025'te gerçekleştirilen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda birçok kez uyardıklarını ve Tahran yönetimiyle anlaşma zemini aradıklarını savundu.Nükleer program i̇ddiası gündemdeTrump ayrıca İran’ın, Haziran ayında ABD’nin nükleer tesislerine yönelik bombardımanının ardından nükleer programını yeniden inşa etmeye çalıştığını ileri sürdü.“Nükleer emellerine ulaşmak için her fırsatı reddettiler ve biz artık buna tahammül edemiyoruz” diyen Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerinin ABD için doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.Bu açıklama, ABD-İran gerilimi, İran nükleer programı, İsrail-İran çatışması ve Orta Doğu’da savaş riski başlıklarını yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı.

