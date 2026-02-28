https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/iran-israile-karsilik-verecegini-duyurdu-1103884051.html
İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu
İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya karşılık verileceğini duyurdu. ABD ile İran... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T10:33+0300
2026-02-28T10:33+0300
2026-02-28T10:33+0300
dünya
j.d. vance
ortadoğu
abd
i̇srail
i̇ran
umman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103801264_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d67a5c20356defe480492ca7b322b9c6.jpg
İran, İsrail’in düzenlediği son saldırıya karşılık vereceğini resmen açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, yaptığı açıklamada İsrail’in saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, “Gerekli karşılık verilecektir” mesajını verdi.Azizi’nin açıklaması, Tahran yönetiminin askeri ya da stratejik bir misilleme seçeneğini masada tuttuğuna işaret ederken, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına yol açtı.Umman arabuluculuğu sonuç vermediGerilim, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temasların sürdüğü bir dönemde tırmandı. Sürece arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı, son 12 saat içinde Washington’a giderek ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüşmüştü.Diplomatik kaynaklara göre görüşmenin amacı, taraflar arasındaki olası bir çatışmayı önlemek ve tansiyonu düşürmekti. Ancak bu diplomatik girişimlere rağmen İsrail’in sabah saatlerinde İran’ı hedef alan saldırı gerçekleştirmesi, sürecin kırılganlığını ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/israil-irana-hava-saldirisi-duzenledi-1103883677.html
i̇srail
i̇ran
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103801264_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_08437c8f8c384648a7991cc296da1575.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
j.d. vance, ortadoğu, abd, i̇srail, i̇ran, umman
j.d. vance, ortadoğu, abd, i̇srail, i̇ran, umman
İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya karşılık verileceğini duyurdu. ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelere rağmen gerçekleşen saldırı, Orta Doğu’da yeni bir çatışma riskini gündeme taşıdı.
İran, İsrail’in düzenlediği son saldırıya karşılık vereceğini resmen açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, yaptığı açıklamada İsrail’in saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, “Gerekli karşılık verilecektir” mesajını verdi.
Azizi’nin açıklaması, Tahran yönetiminin askeri ya da stratejik bir misilleme seçeneğini masada tuttuğuna işaret ederken, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına yol açtı.
Umman arabuluculuğu sonuç vermedi
Gerilim, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temasların sürdüğü bir dönemde tırmandı. Sürece arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı, son 12 saat içinde Washington’a giderek ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüşmüştü.
Diplomatik kaynaklara göre görüşmenin amacı, taraflar arasındaki olası bir çatışmayı önlemek ve tansiyonu düşürmekti. Ancak bu diplomatik girişimlere rağmen İsrail’in sabah saatlerinde İran’ı hedef alan saldırı gerçekleştirmesi, sürecin kırılganlığını ortaya koydu.