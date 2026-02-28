https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/iran-israile-karsilik-verecegini-duyurdu-1103884051.html

İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu

İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya karşılık verileceğini duyurdu. ABD ile İran... 28.02.2026, Sputnik Türkiye

İran, İsrail’in düzenlediği son saldırıya karşılık vereceğini resmen açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, yaptığı açıklamada İsrail’in saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, “Gerekli karşılık verilecektir” mesajını verdi.Azizi’nin açıklaması, Tahran yönetiminin askeri ya da stratejik bir misilleme seçeneğini masada tuttuğuna işaret ederken, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına yol açtı.Umman arabuluculuğu sonuç vermediGerilim, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temasların sürdüğü bir dönemde tırmandı. Sürece arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı, son 12 saat içinde Washington’a giderek ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüşmüştü.Diplomatik kaynaklara göre görüşmenin amacı, taraflar arasındaki olası bir çatışmayı önlemek ve tansiyonu düşürmekti. Ancak bu diplomatik girişimlere rağmen İsrail’in sabah saatlerinde İran’ı hedef alan saldırı gerçekleştirmesi, sürecin kırılganlığını ortaya koydu.

