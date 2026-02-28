Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/iran-israile-karsilik-verecegini-duyurdu-1103884051.html
İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu
İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya karşılık verileceğini duyurdu. ABD ile İran... 28.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-28T10:33+0300
2026-02-28T10:33+0300
dünya
j.d. vance
ortadoğu
abd
i̇srail
i̇ran
umman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103801264_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d67a5c20356defe480492ca7b322b9c6.jpg
İran, İsrail’in düzenlediği son saldırıya karşılık vereceğini resmen açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, yaptığı açıklamada İsrail’in saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, “Gerekli karşılık verilecektir” mesajını verdi.Azizi’nin açıklaması, Tahran yönetiminin askeri ya da stratejik bir misilleme seçeneğini masada tuttuğuna işaret ederken, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına yol açtı.Umman arabuluculuğu sonuç vermediGerilim, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temasların sürdüğü bir dönemde tırmandı. Sürece arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı, son 12 saat içinde Washington’a giderek ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüşmüştü.Diplomatik kaynaklara göre görüşmenin amacı, taraflar arasındaki olası bir çatışmayı önlemek ve tansiyonu düşürmekti. Ancak bu diplomatik girişimlere rağmen İsrail’in sabah saatlerinde İran’ı hedef alan saldırı gerçekleştirmesi, sürecin kırılganlığını ortaya koydu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260228/israil-irana-hava-saldirisi-duzenledi-1103883677.html
i̇srail
i̇ran
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103801264_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_08437c8f8c384648a7991cc296da1575.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
j.d. vance, ortadoğu, abd, i̇srail, i̇ran, umman
j.d. vance, ortadoğu, abd, i̇srail, i̇ran, umman

İran, İsrail'e karşılık vereceğini duyurdu

10:33 28.02.2026
© Fotoğraf : Canva Imagesİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
© Fotoğraf : Canva Images
Abone ol
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya karşılık verileceğini duyurdu. ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelere rağmen gerçekleşen saldırı, Orta Doğu’da yeni bir çatışma riskini gündeme taşıdı.
İran, İsrail’in düzenlediği son saldırıya karşılık vereceğini resmen açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, yaptığı açıklamada İsrail’in saldırısının cevapsız kalmayacağını belirterek, “Gerekli karşılık verilecektir” mesajını verdi.
Azizi’nin açıklaması, Tahran yönetiminin askeri ya da stratejik bir misilleme seçeneğini masada tuttuğuna işaret ederken, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceği yorumlarına yol açtı.

Umman arabuluculuğu sonuç vermedi

Gerilim, ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temasların sürdüğü bir dönemde tırmandı. Sürece arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı, son 12 saat içinde Washington’a giderek ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüşmüştü.
Diplomatik kaynaklara göre görüşmenin amacı, taraflar arasındaki olası bir çatışmayı önlemek ve tansiyonu düşürmekti. Ancak bu diplomatik girişimlere rağmen İsrail’in sabah saatlerinde İran’ı hedef alan saldırı gerçekleştirmesi, sürecin kırılganlığını ortaya koydu.
İsrail İran'a hava saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2026
DÜNYA
İsrail ve ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi: Tüm dünyanın gözü Tahran'ın vereceği karşılıkta
09:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала