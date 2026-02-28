Türkiye
Bolivya’da askeri uçak kazası: En az 15 ölü, 30 yaralı
Bolivya Hava Kuvvetleri’ne ait Hercules tipi askeri nakliye uçağı, El Alto Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak çevredeki araçlara çarptı. İlk belirlemelere göre en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.Bolivya Devlet Hava Seyrüsefer ve Havalimanları Kurumu (NAABOL), kazanın yerel saatle 18.20’de, Santa Cruz kentinden gelen bir uçakla meydana geldiğini açıkladı.Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uçağın pistten yaklaşık bir kilometre çıkarak işlek bir caddeye girdiği ve özel araçlara çarptığı belirtildi. Uçağın, merkez bankasına ait ancak seri numarası bulunmadığı için yasal geçerliliği olmayan bir para yükü taşıdığı bildirildi.El Alto itfaiyesinden bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısını doğrularken, Bolivya Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Sergio Lora, can kayıplarına ilişkin net verilerin teyit sürecinde olduğunu ifade etti.NAABOL, kazanın ardından El Alto Uluslararası Havalimanı’nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
04:46 28.02.2026
Bolivya El Alto Havalimanı’nda pistten çıkan Bolivya Hava Kuvvetleri’ne ait uçak işlek bir caddeye girdi. Yetkililer, kazada en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bolivya Hava Kuvvetleri’ne ait Hercules tipi askeri nakliye uçağı, El Alto Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak çevredeki araçlara çarptı. İlk belirlemelere göre en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Bolivya Devlet Hava Seyrüsefer ve Havalimanları Kurumu (NAABOL), kazanın yerel saatle 18.20’de, Santa Cruz kentinden gelen bir uçakla meydana geldiğini açıkladı.
Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uçağın pistten yaklaşık bir kilometre çıkarak işlek bir caddeye girdiği ve özel araçlara çarptığı belirtildi. Uçağın, merkez bankasına ait ancak seri numarası bulunmadığı için yasal geçerliliği olmayan bir para yükü taşıdığı bildirildi.
El Alto itfaiyesinden bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada ölü ve yaralı sayısını doğrularken, Bolivya Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Sergio Lora, can kayıplarına ilişkin net verilerin teyit sürecinde olduğunu ifade etti.
NAABOL, kazanın ardından El Alto Uluslararası Havalimanı’nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
DÜNYA
ABD: İran'a gitmek üzere olan Venezuela petrol tankerine ve 1.8 milyon varil petrole el koyulacak
Dün, 22:38
