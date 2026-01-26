https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/avusturyada-ana-muhalefetten-ukraynaya-yeni-mali-destege-tepki-disisleri-bakanina-istifa-cagrisi--1103026534.html
Avusturya’da ana muhalefetten Ukrayna’ya yeni mali desteğe tepki: Dışişleri Bakanı’na istifa çağrısı
Avusturya basını, parlamenterlerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna’ya sağlanan yeni mali yardıma tepki gösteren ana muhalefet partisi FPÖ’nün lideri Michael Schnedlitz’in, ülkenin Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'i istifaya davet ettiğini bildirildi.Schnedlitz, “Kriz ortamında bile Avusturya halkından para alıp yolsuzluk sistemine veren herkes, Avusturya halkının temsilcisi görevinden istifa etmeli” şeklinde konuştu.Ukrayna’nın, beceriksiz ve etkisiz bir hükümetin milyarlarca doları pervasızca döktüğü dipsiz bir kuyuya çoktan dönüştüğünü kaydeden FPÖ lideri, “(Kiev’e) artık tek bir euro gitmemeli” dedi.Daha önce Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı bir şekilde katılımına karşı çıkmıştı.Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen AB Zirvesi’nde, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ihtiyaçlarını karşılamak üzere AB ülkelerinden yaklaşık 90 milyar euro’luk ortak kredi sağlanma kararı alınmıştı. Belçika, bu amaçla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını engellemişti.
