https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/avusturyada-ana-muhalefetten-ukraynaya-yeni-mali-destege-tepki-disisleri-bakanina-istifa-cagrisi--1103026534.html

Avusturya’da ana muhalefetten Ukrayna’ya yeni mali desteğe tepki: Dışişleri Bakanı’na istifa çağrısı

Avusturya’da ana muhalefetten Ukrayna’ya yeni mali desteğe tepki: Dışişleri Bakanı’na istifa çağrısı

Sputnik Türkiye

Avusturya'da ana muhalefetteki milliyetçi Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Schnedlitz, Ukrayna’ya verilen yeni mali yardım nedeniyle Dışişleri Bakanı... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T07:19+0300

2026-01-26T07:19+0300

2026-01-26T08:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

avusturya

özgürlük partisi (avusturya)

avusturya özgürlük partisi (fpö)

ukrayna

mali yardım

i̇stifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/09/1091337556_0:12:800:462_1920x0_80_0_0_eeef08d48422f413f0866a575579f799.png

Avusturya basını, parlamenterlerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna’ya sağlanan yeni mali yardıma tepki gösteren ana muhalefet partisi FPÖ’nün lideri Michael Schnedlitz’in, ülkenin Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'i istifaya davet ettiğini bildirildi.Schnedlitz, “Kriz ortamında bile Avusturya halkından para alıp yolsuzluk sistemine veren herkes, Avusturya halkının temsilcisi görevinden istifa etmeli” şeklinde konuştu.Ukrayna’nın, beceriksiz ve etkisiz bir hükümetin milyarlarca doları pervasızca döktüğü dipsiz bir kuyuya çoktan dönüştüğünü kaydeden FPÖ lideri, “(Kiev’e) artık tek bir euro gitmemeli” dedi.Daha önce Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı bir şekilde katılımına karşı çıkmıştı.Geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen AB Zirvesi’nde, Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ihtiyaçlarını karşılamak üzere AB ülkelerinden yaklaşık 90 milyar euro’luk ortak kredi sağlanma kararı alınmıştı. Belçika, bu amaçla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını engellemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/nariskin-ukraynadaki-askeri-hedefe-yonelik-oresnik-saldirisi-batiyi-saskina-cevirdi-1103025840.html

avusturya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avusturya, özgürlük partisi (avusturya), avusturya özgürlük partisi (fpö), ukrayna, mali yardım, i̇stifa