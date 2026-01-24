https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/avusturya-basbakani-ukrayna-icin-hizli-ab-uyeligi-yoluna-karsiyim-1102997348.html

Avusturya Başbakanı: Ukrayna için ‘hızlı AB üyeliği’ yoluna karşıyım

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış prosedürle alınmasına karşı olduğunu belirtti. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna’nın AB üyeliği için Batı Balkan ülkeleriyle aynı kurallara tabi olması gerektiğini belirterek, “hızlı yol” uygulanmasına karşı olduğunu, üyelik kriterlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.Stocker, İsviçre’nin Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, “Ukrayna’nın, tıpkı Batı Balkan ülkeleri gibi Avrupa Birliği üyeliği perspektifi vardır. Ancak ben ‘hızlı yol’ taraftarı değilim: Üyelik kriterlerinin yerine getirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.Başbakan, koşulların tüm aday ülkeler için aynı olması gerektiğinin altını çizdi.Haziran 2022’de AB, Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü vermiş, ancak katılım müzakerelerinin resmen başlayabilmesi için bir dizi katı şart öne sürmüştü. Brüksel, bu adımın büyük ölçüde sembolik olduğunu ve Ukrayna ile Moldova’nın Rusya ile yaşadığı gerilim karşısında siyasi bir destek amacı taşıdığını daha önce defalarca dile getirmişti

