https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/avusturya-basbakani-ukrayna-icin-hizli-ab-uyeligi-yoluna-karsiyim-1102997348.html
Avusturya Başbakanı: Ukrayna için ‘hızlı AB üyeliği’ yoluna karşıyım
Avusturya Başbakanı: Ukrayna için ‘hızlı AB üyeliği’ yoluna karşıyım
Sputnik Türkiye
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış prosedürle alınmasına karşı olduğunu belirtti. 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T00:38+0300
2026-01-24T00:38+0300
2026-01-24T00:38+0300
dünya
avusturya
avrupa birliği
ab
ukrayna
moldova
ab üyeliği
avrupa
brüksel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103718/86/1037188627_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_e89d458afbc5f811ae79cfb153ccd42e.jpg
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna’nın AB üyeliği için Batı Balkan ülkeleriyle aynı kurallara tabi olması gerektiğini belirterek, “hızlı yol” uygulanmasına karşı olduğunu, üyelik kriterlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.Stocker, İsviçre’nin Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, “Ukrayna’nın, tıpkı Batı Balkan ülkeleri gibi Avrupa Birliği üyeliği perspektifi vardır. Ancak ben ‘hızlı yol’ taraftarı değilim: Üyelik kriterlerinin yerine getirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.Başbakan, koşulların tüm aday ülkeler için aynı olması gerektiğinin altını çizdi.Haziran 2022’de AB, Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü vermiş, ancak katılım müzakerelerinin resmen başlayabilmesi için bir dizi katı şart öne sürmüştü. Brüksel, bu adımın büyük ölçüde sembolik olduğunu ve Ukrayna ile Moldova’nın Rusya ile yaşadığı gerilim karşısında siyasi bir destek amacı taşıdığını daha önce defalarca dile getirmişti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/rus-uzman-zelenskiy-halkini-avrupanin-guvenligi-icin-pazarlik-kozu-olarak-kullaniyor-1102994657.html
avusturya
ukrayna
moldova
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103718/86/1037188627_711:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_07e68cdcb7d2d1078a367cce921745b6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avusturya, avrupa birliği, ab, ukrayna, moldova, ab üyeliği, avrupa, brüksel
avusturya, avrupa birliği, ab, ukrayna, moldova, ab üyeliği, avrupa, brüksel
Avusturya Başbakanı: Ukrayna için ‘hızlı AB üyeliği’ yoluna karşıyım
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış prosedürle alınmasına karşı olduğunu belirtti.
Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna’nın AB üyeliği için Batı Balkan ülkeleriyle aynı kurallara tabi olması gerektiğini belirterek, “hızlı yol” uygulanmasına karşı olduğunu, üyelik kriterlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.
Stocker, İsviçre’nin Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda, “Ukrayna’nın, tıpkı Batı Balkan ülkeleri gibi Avrupa Birliği üyeliği perspektifi vardır. Ancak ben ‘hızlı yol’ taraftarı değilim: Üyelik kriterlerinin yerine getirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.
Başbakan, koşulların tüm aday ülkeler için aynı olması gerektiğinin altını çizdi.
Haziran 2022’de AB, Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü vermiş, ancak katılım müzakerelerinin resmen başlayabilmesi için bir dizi katı şart öne sürmüştü. Brüksel, bu adımın büyük ölçüde sembolik olduğunu ve Ukrayna ile Moldova’nın Rusya ile yaşadığı gerilim karşısında siyasi bir destek amacı taşıdığını daha önce defalarca dile getirmişti