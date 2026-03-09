https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/kremlin-putin-trump-ile-telefonda-gorustu-1104128784.html
Kremlin: Putin, Trump ile telefonda görüştü
Kremlin: Putin, Trump ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin'in ABD'li mevkidaşı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T22:38+0300
2026-03-09T22:38+0300
2026-03-09T23:08+0300
dünya
rusya
kremlin
yuriy uşakov
vladimir putin
abd
donald trump
telefon
i̇ran
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_3:0:881:494_1920x0_80_0_0_79839f050d00dc8bcac0ac46eaf127ab.png
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Uşakov, ABD Başkanı'nın girişimi ile yapılan görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü, iş odaklı ve yapıcı olarak geçtiğini ifade etti.Görüşmenin İran'ın etrafındaki çatışma ve Ukrayna ile ilgili çözüm görüşmeleri üzerine odaklandığına dikkat çeken Uşakov, liderlerin ayrıca, küresel petrol piyasasına etkisi de dahil olmak üzere Venezuela'daki durumu da ele aldıklarını vurguladı.Liderlerin İran'daki durum hakkında önemli ve faydalı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Uşakov, Putin'in İran'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollardan hızlı çözümü için bir dizi hususu dile getirdiğinin altını çizdi.Putin'in ABD'li mevkidaşına Rusya'nın devam ettirdiği özel askeri operasyon bölgesinin temas hattında yaşanan gelişmeleri aktardığını söyleyen Uşakov, ABD liderinin ise Ukrayna çatışmasının mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını umduğunu dile getirdiğini ifade etti. Açıklamaya göre Rus lider ayrıca Trump'ın Ukrayna çatışmasına çözüm arayışındaki kişisel rolü de dahil olmak üzere, ABD'nin arabuluculuk çabalarını takdir etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/putin-rusya-guvenilir-bir-enerji-tedarikcisi-olmaya-devam-ediyor-1104126848.html
rusya
abd
i̇ran
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1d/1102345292_113:0:772:494_1920x0_80_0_0_9ee37f46729270b1e0c2b3c283ff0b35.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, abd, donald trump, telefon, i̇ran, ukrayna, abd
rusya, kremlin, yuriy uşakov, vladimir putin, abd, donald trump, telefon, i̇ran, ukrayna, abd
Kremlin: Putin, Trump ile telefonda görüştü
22:38 09.03.2026 (güncellendi: 23:08 09.03.2026)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rus lider Putin'in ABD'li mevkidaşı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'un yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Uşakov, ABD Başkanı'nın girişimi ile yapılan görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü, iş odaklı ve yapıcı olarak geçtiğini ifade etti.
Görüşmenin İran'ın etrafındaki çatışma ve Ukrayna ile ilgili çözüm görüşmeleri üzerine odaklandığına dikkat çeken Uşakov, liderlerin ayrıca, küresel petrol piyasasına etkisi de dahil olmak üzere Venezuela'daki durumu da ele aldıklarını vurguladı.
Liderlerin İran'daki durum hakkında önemli ve faydalı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Uşakov, Putin'in İran'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollardan hızlı çözümü için bir dizi hususu dile getirdiğinin altını çizdi.
Putin'in ABD'li mevkidaşına Rusya'nın devam ettirdiği özel askeri operasyon bölgesinin temas hattında yaşanan gelişmeleri aktardığını söyleyen Uşakov, ABD liderinin ise Ukrayna çatışmasının mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını umduğunu dile getirdiğini ifade etti. Açıklamaya göre Rus lider ayrıca Trump'ın Ukrayna çatışmasına çözüm arayışındaki kişisel rolü de dahil olmak üzere, ABD'nin arabuluculuk çabalarını takdir etti.