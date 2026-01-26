https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/nariskin-ukraynadaki-askeri-hedefe-yonelik-oresnik-saldirisi-batiyi-saskina-cevirdi-1103025840.html

Narışkin: Ukrayna'daki askeri hedefe yönelik Oreşnik saldırısı Batı'yı şaşkına çevirdi

Narışkin: Ukrayna’daki askeri hedefe yönelik Oreşnik saldırısı Batı’yı şaşkına çevirdi

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Batı’daki askeri ve siyasi çevrelerin, Rusya'nın Oreşnik füzesini kullanarak Ukrayna'nın batısındaki bir... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri hedefe yönelik düzenlediği Oreşnik saldırısına Batı’nın verdiği tepkiyi değerlendirdi.Narışkin, “Birkaç gün önce Ukrayna'nın batısındaki bir askeri tesise düzenlenen saldırıda kullanılan Oreshnik füzesine gelince, Batı'daki askeri ve siyasi çevrelerdeki tepkiler şaşkınlıktı” ifadesini kullandı.'Batı, Oreşnik’i engellemenin mümkün olmadığını kabul etti'SVR Direktörü Narışkin, Batı’daki uzmanların Oreşnik'i engellemek için gereken askeri ve teknik kapasiteye sahip olmadıklarını kabul ettiğini söyledi.Narışkin, “Uzmanlar da askeri yetkililer de, bu sistemleri engellemek için gereken askeri ve teknik imkanlara sahip olmadıklarını kabul ettiler” şeklinde konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Ocak 2026 tarihinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutuna yönelik saldırıya karşılık olarak Ukrana’daki askeri hedeflere yoğun saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Saldırıda Oreşnik hipersonik balistik füzelerin kullanıldığı kaydedilmişti.Bakanlık, 12 Ocak 2026 tarihindeki açıklamasında da, saldırı sırasında Lvov Devlet Havacılık Onarım Fabrikası’nın devre dışı kaldığını bildirmişti. Saldırıda fabrika atölyeleri, İHA depoları ve havaalanı altyapısının vurulduğu belirtilmişti.

