https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-macron-trumpla-gorusemeden-davosta-ayrildi-1102906507.html
Batı medyası: Macron, Trump’la görüşemeden Davos’ta ayrıldı
Batı medyası: Macron, Trump’la görüşemeden Davos’ta ayrıldı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ABD’li mevkidaşı Trump ile bir görüşme ayarlayamadan Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği Davos’tan ayrıldığı belirtildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T11:38+0300
2026-01-21T11:38+0300
2026-01-21T11:39+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
abd
donald trump
davos
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
grönland
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102527624_0:412:2177:1637_1920x0_80_0_0_d886adad4263f5b676c611038c5cf994.jpg
Politico gazetesi, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi uman Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istediğini elde edemeden ülkesine döndüğünü yazdı.Gazetenin yazısında, “Macron, Trump'ı Paris'e davet etmesine rağmen birebir görüşme konusunda anlaşmaya varmadan Salı günü Davos'tan ayrıldı” ifadesine yer verildi.Daha önce ABD lideri Trump, Fransız mevkidaşı Macron’a ait olduğunu iddia ettiği mesajların ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Macron Trump’a, Perşembe günü Paris’te birlikte bir akşam yemeği yemeyi teklif etmişti.Önceki gün, Fransa'nın Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini reddetmeyi planladığı açıklanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı, Macron'un yakında görevden ayrılacağı için "kimseye faydası olmadığını" söyleyerek karşılık vermişti. Trump ayrıca Fransız şarap ve şampanyasına yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunarak bu durumda Fransız Cumhurbaşkanının onun davetini kabul edeceğini söylemişti.Trump’ın AB’ye yönelik baskısıABD lideri, 17 Ocak Cumartesi günü, Grönland konusunda ABD'ye muhalefet eden sekiz Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Hollanda ve Finlandiya) yönelik Şubat ayından itibaren geçerli olacak yüzde 10'luk bir ithalat vergisi uygulanacağı duyurmuştu. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi planlanıyor.Macron buna cevap olarak, müttefikler arasında gümrük tarifelerinin mantıksız olduğunu savunarak, ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep etmişti.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-ab-von-der-leyen-liderliginde-koreldi--1102904701.html
fransa
abd
davos
grönland
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102527624_0:208:2177:1841_1920x0_80_0_0_a042e30df4e83b1f51279e399e45805a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, emmanuel macron, abd, donald trump, davos, dünya ekonomik forumu (world economic forum), grönland, gazze
fransa, emmanuel macron, abd, donald trump, davos, dünya ekonomik forumu (world economic forum), grönland, gazze
Batı medyası: Macron, Trump’la görüşemeden Davos’ta ayrıldı
11:38 21.01.2026 (güncellendi: 11:39 21.01.2026)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ABD’li mevkidaşı Trump ile bir görüşme ayarlayamadan Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği Davos’tan ayrıldığı belirtildi.
Politico gazetesi, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi uman Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istediğini elde edemeden ülkesine döndüğünü yazdı.
Gazetenin yazısında, “Macron, Trump'ı Paris'e davet etmesine rağmen birebir görüşme konusunda anlaşmaya varmadan Salı günü Davos'tan ayrıldı” ifadesine yer verildi.
Daha önce ABD lideri Trump, Fransız mevkidaşı Macron’a ait olduğunu iddia ettiği mesajların ekran görüntüsünü paylaşmıştı
. Macron Trump’a, Perşembe günü Paris’te birlikte bir akşam yemeği yemeyi
teklif etmişti.
Önceki gün, Fransa'nın Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini reddetmeyi planladığı açıklanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı, Macron'un yakında görevden ayrılacağı için "kimseye faydası olmadığını" söyleyerek karşılık vermişti. Trump ayrıca Fransız şarap ve şampanyasına yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunarak bu durumda Fransız Cumhurbaşkanının onun davetini kabul edeceğini söylemişti.
Trump’ın AB’ye yönelik baskısı
ABD lideri, 17 Ocak Cumartesi günü, Grönland konusunda ABD'ye muhalefet eden sekiz Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Hollanda ve Finlandiya) yönelik Şubat ayından itibaren geçerli olacak yüzde 10'luk bir ithalat vergisi uygulanacağı duyurmuştu. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi planlanıyor.
Macron buna cevap olarak, müttefikler arasında gümrük tarifelerinin mantıksız
olduğunu savunarak, ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası
" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep etmişti
.
Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.
ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.
Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.
Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.