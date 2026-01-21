https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-macron-trumpla-gorusemeden-davosta-ayrildi-1102906507.html

Batı medyası: Macron, Trump’la görüşemeden Davos’ta ayrıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ABD'li mevkidaşı Trump ile bir görüşme ayarlayamadan Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos'tan ayrıldığı belirtildi. 21.01.2026

Politico gazetesi, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi uman Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istediğini elde edemeden ülkesine döndüğünü yazdı.Gazetenin yazısında, “Macron, Trump'ı Paris'e davet etmesine rağmen birebir görüşme konusunda anlaşmaya varmadan Salı günü Davos'tan ayrıldı” ifadesine yer verildi.Daha önce ABD lideri Trump, Fransız mevkidaşı Macron’a ait olduğunu iddia ettiği mesajların ekran görüntüsünü paylaşmıştı. Macron Trump’a, Perşembe günü Paris’te birlikte bir akşam yemeği yemeyi teklif etmişti.Önceki gün, Fransa'nın Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılma davetini reddetmeyi planladığı açıklanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı, Macron'un yakında görevden ayrılacağı için "kimseye faydası olmadığını" söyleyerek karşılık vermişti. Trump ayrıca Fransız şarap ve şampanyasına yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunarak bu durumda Fransız Cumhurbaşkanının onun davetini kabul edeceğini söylemişti.Trump’ın AB’ye yönelik baskısıABD lideri, 17 Ocak Cumartesi günü, Grönland konusunda ABD'ye muhalefet eden sekiz Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Hollanda ve Finlandiya) yönelik Şubat ayından itibaren geçerli olacak yüzde 10'luk bir ithalat vergisi uygulanacağı duyurmuştu. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi planlanıyor.Macron buna cevap olarak, müttefikler arasında gümrük tarifelerinin mantıksız olduğunu savunarak, ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep etmişti.Grönland tartışmalarıTrump, seçildikten ve göreve geldikten sonra yaptığı açıklamalarda, Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.ABD lideri, Venezuela operasyonundan sonra bu yöndeki ısrarını önemli ölçüde artırmıştı.Ada etrafında Rus ve Çin denizaltılarının olduğunu iddia eden Trump, Grönland’ın savunması için yalnızca 'iki köpekli kızak' bulunduğunu ve bunlardan birinin yakın zamanda eklenmiş olduğunu açıklamıştı.Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın içinde sert tepkilere yol açmıştı. Avrupa da bu girişimi sert dille eleştiriyor.

