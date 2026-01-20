https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-macrondan-aldigi-mesajlari-paylasti-aksam-yemegi-ve-g7-toplantisi-1102874087.html
Trump, Macron'dan aldığı mesajları paylaştı: Akşam yemeği ve G7 toplantısı
Trump, Macron’dan aldığı mesajları paylaştı: Akşam yemeği ve G7 toplantısı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’li mevkidaşı Trump’a, G7 toplantısına Rusya’yı da davet etmeyi teklif etti. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ait olduğunu iddia ettiği mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.Macron, “Dostum” diye başlayan ilk mesajında, “Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda harika işler yapabiliriz. Grönland’da ne yaptığını anlamıyorum. Haydi büyük şeyler inşa etmeye çalışalım” diye yazdı.Fransa liderinin ikinci mesajında, Davos Forumu’ndan hemen sonra Perşembe günü Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabileceğini belirterek, “Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da kenar görüşmeler için davet edebilirim” ifadesini kullandı.Macron ayrıca Trump’a, ABD’ye dönmeden önce Perşembe günü Paris’te birlikte bir akşam yemeği yemeyi teklif etti.Dün, Fransa'nın Trump'ın Gazze Barış Konseyi'ne katılma davetini reddetmeyi planladığı açıklanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı, Macron'un yakında görevden ayrılacağı için "kimseye faydası olmadığını" söyleyerek karşılık vermişti. Trump ayrıca Fransız şarap ve şampanyasına yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunarak bu durumda Fransız Cumhurbaşkanının onun davetini kabul edeceğini söylemişti.
Trump, Macron'dan aldığı mesajları paylaştı: Akşam yemeği ve G7 toplantısı
10:49 20.01.2026 (güncellendi: 11:03 20.01.2026)
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’li mevkidaşı Trump’a, G7 toplantısına Rusya’yı da davet etmeyi teklif etti.
