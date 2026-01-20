https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-macrondan-aldigi-mesajlari-paylasti-aksam-yemegi-ve-g7-toplantisi-1102874087.html

Trump, Macron’dan aldığı mesajları paylaştı: Akşam yemeği ve G7 toplantısı

Trump, Macron’dan aldığı mesajları paylaştı: Akşam yemeği ve G7 toplantısı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD’li mevkidaşı Trump’a, G7 toplantısına Rusya’yı da davet etmeyi teklif etti. 20.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-20T10:49+0300

2026-01-20T10:49+0300

2026-01-20T11:03+0300

dünya

fransa

donald trump

emmanuel macron

g7

rusya

grönland

suriye

abd

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093525061_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5f8e4cbeea1d1922c1db8670c7e87c9e.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ait olduğunu iddia ettiği mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.Macron, “Dostum” diye başlayan ilk mesajında, “Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz. İran konusunda harika işler yapabiliriz. Grönland’da ne yaptığını anlamıyorum. Haydi büyük şeyler inşa etmeye çalışalım” diye yazdı.Fransa liderinin ikinci mesajında, Davos Forumu’ndan hemen sonra Perşembe günü Paris’te bir G7 toplantısı ayarlayabileceğini belirterek, “Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da kenar görüşmeler için davet edebilirim” ifadesini kullandı.Macron ayrıca Trump’a, ABD’ye dönmeden önce Perşembe günü Paris’te birlikte bir akşam yemeği yemeyi teklif etti.Dün, Fransa'nın Trump'ın Gazze Barış Konseyi'ne katılma davetini reddetmeyi planladığı açıklanmıştı. Bunun üzerine ABD Başkanı, Macron'un yakında görevden ayrılacağı için "kimseye faydası olmadığını" söyleyerek karşılık vermişti. Trump ayrıca Fransız şarap ve şampanyasına yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunarak bu durumda Fransız Cumhurbaşkanının onun davetini kabul edeceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trump-nato-genel-sekreteri-rutte-ile-gronlandi-gorustu-1102871012.html

fransa

rusya

grönland

suriye

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, donald trump, emmanuel macron, g7, rusya, grönland, suriye, abd, i̇ran