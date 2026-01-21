https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-ab-von-der-leyen-liderliginde-koreldi--1102904701.html

Batı medyası: AB, Von der Leyen liderliğinde köreldi

Batı medyası: AB, Von der Leyen liderliğinde köreldi

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB) güçlü yönlerinin, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in liderliğinde köreldiği belirtildi. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T10:10+0300

2026-01-21T10:10+0300

2026-01-21T10:19+0300

dünya

avrupa

avrupa komisyonu

ursula von der leyen

davos

dünya ekonomik forumu (world economic forum)

avrupa birliği

ab

rusya

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094182012_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_76d3d4854cf7f50e8edafeba7015486a.jpg

Alman Berliner Zeitung gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmayı eleştirdi.Gazetenin yazısında, “AB'nin himayesinde Avrupa'nın güçlü yönleri körelmiştir” ifadesi kullanıldı.Von der Leyen'in Davos'taki konuşmasının, AB'nin küresel politikada önemli bir güç merkezi olarak gerilemesini yansıttığı kaydedilen yazıda konuyla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi:Von der Leyen'in sözlerinin, bu yöntemin yasayı çiğnemek ile yanılsamalar arasında bir denge kurduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtirken Avrupa Komisyonu Başkanı’na göre, Avrupa bunun için yabancı sermaye çekmek zorunda, oysa Rusya varlıklarının yasadışı bir şekilde dondurulması nedeniyle bu senaryo dünya genelindeki yatırımcılar arasında bir dizi endişeye yol açıyor.Aynı durumun Ukrayna çatışmasının çözümü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland iddiaları için de geçerli olduğunu kaydeden Berliner Zeitung, Von der Leyen’in cesur sloganlarına rağmen gerçek durumun Brüksel'in bu konularda da etkili olamadığını gösterdiğinin altını çizdi.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Avrupa Komisyonu, AB'nin Ocak-Kasım 2025 tarihleri ​​arasında, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna'ya 18,1 milyar euro aktardığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-davosta-ukraynanin-yeniden-insasina-yonelik-planin-aciklanmasi-ertelendi-1102903759.html

davos

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, davos, dünya ekonomik forumu (world economic forum), avrupa birliği, ab, rusya, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, berliner zeitung