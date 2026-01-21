Batı medyası: AB, Von der Leyen liderliğinde köreldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/bati-medyasi-ab-von-der-leyen-liderliginde-koreldi--1102904701.html
10:10 21.01.2026 (güncellendi: 10:19 21.01.2026)
Alman Berliner Zeitung gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmayı eleştirdi.
Gazetenin yazısında, “AB'nin himayesinde Avrupa'nın güçlü yönleri körelmiştir” ifadesi kullanıldı.
Von der Leyen'in Davos'taki konuşmasının, AB'nin küresel politikada önemli bir güç merkezi olarak gerilemesini yansıttığı kaydedilen yazıda konuyla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi:
Bütün bunlar, Avrupalıların doğal bağımsızlık ve özgürlük arzusundan ziyade, özgürlüğün, şeffaflığın ve demokrasinin ortadan kaldırılmasının bir ön koşulu gibi geliyor kulağa.
Von der Leyen'in sözlerinin, bu yöntemin yasayı çiğnemek ile yanılsamalar arasında bir denge kurduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtirken Avrupa Komisyonu Başkanı’na göre, Avrupa bunun için yabancı sermaye çekmek zorunda, oysa Rusya varlıklarının yasadışı bir şekilde dondurulması nedeniyle bu senaryo dünya genelindeki yatırımcılar arasında bir dizi endişeye yol açıyor.
Aynı durumun Ukrayna çatışmasının çözümü ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland iddiaları için de geçerli olduğunu kaydeden Berliner Zeitung, Von der Leyen’in cesur sloganlarına rağmen gerçek durumun Brüksel'in bu konularda da etkili olamadığını gösterdiğinin altını çizdi.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Avrupa Komisyonu, AB'nin Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna'ya 18,1 milyar euro aktardığını bildirdi.