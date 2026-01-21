https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/macronun-ticaret-bazukasi-tehdidine-trumptan-yanit-geri-tepecek-1102903228.html
Macron’un ‘ticaret bazukası’ tehdidine Trump’tan yanıt: ‘Geri tepecek’
ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) gümrük tarifelerine misilleme olarak başvuracağı tüm eylemlerin geri tepeceğini belirtti.
2026-01-21T08:35+0300
2026-01-21T08:35+0300
2026-01-21T08:44+0300
ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation televizyonuna verdiği röportajda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Washington'ın saldırgan tutumuna karşı AB'nin 'ticaret bazukası' olarak bilinen zorlama karşıtı aracını kullanabileceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Trump, "Dürüst olmak gerekirse, bunun ne anlama geldiğini gerçekten anladıklarını sanmıyorum, ama şimdiden 'ticaret bazukaları' kullanmaya başladılar... ve bu kendilerine geri tepecek" şeklinde konuştu.ABD lideri, 17 Ocak Cumartesi günü, Grönland konusunda ABD'ye muhalefet eden sekiz Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Hollanda ve Finlandiya) yönelik Şubat ayından itibaren geçerli olacak yüzde 10'luk bir ithalat vergisi uygulanacağı duyurmuştu. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi planlanıyor.Macron'un gümrük tarifelerine tepkisiFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşma sırasında, müttefikler arasında gümrük tarifelerinin mantıksız olduğunu savunmuştu. ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep eden Macron, "Avrupa'nın çok güçlü ekonomik araçları bulunuyor ve bize saygısızlık edildiğinde ve oyunun kurallarına uyulmadığında bunları kullanmalıyız. Avrupa'nın zorlama karşıtı aracı güçlü bir enstrüman ve bugünün zorlu ortamında onu devreye sokmaktan çekinmemeliyiz" ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation televizyonuna verdiği röportajda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Washington'ın saldırgan tutumuna karşı AB'nin 'ticaret bazukası' olarak bilinen zorlama karşıtı aracını kullanabileceği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Trump, “Dürüst olmak gerekirse, bunun ne anlama geldiğini gerçekten anladıklarını sanmıyorum, ama şimdiden ‘ticaret bazukaları’ kullanmaya başladılar... ve bu kendilerine geri tepecek” şeklinde konuştu.
ABD lideri, 17 Ocak Cumartesi günü, Grönland konusunda ABD'ye muhalefet eden sekiz Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Hollanda ve Finlandiya) yönelik Şubat ayından itibaren geçerli olacak yüzde 10'luk bir ithalat vergisi uygulanacağı duyurmuştu. Bu oranın 1 Haziran itibarıyla yüzde 25'e yükseltilmesi planlanıyor.
Macron'un gümrük tarifelerine tepkisi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşma sırasında, müttefikler arasında gümrük tarifelerinin mantıksız olduğunu savunmuştu. ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep eden Macron, “Avrupa'nın çok güçlü ekonomik araçları bulunuyor ve bize saygısızlık edildiğinde ve oyunun kurallarına uyulmadığında bunları kullanmalıyız. Avrupa'nın zorlama karşıtı aracı güçlü bir enstrüman ve bugünün zorlu ortamında onu devreye sokmaktan çekinmemeliyiz” ifadesini kullanmıştı.