https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/abd-dogu-avrupa-ulkelerindeki-askerlerinin-bir-kismini-geri-cekmeyi-planliyor-1100637064.html
‘ABD, Doğu Avrupa ülkelerindeki askerlerinin bir kısmını geri çekmeyi planlıyor’
‘ABD, Doğu Avrupa ülkelerindeki askerlerinin bir kısmını geri çekmeyi planlıyor’
Sputnik Türkiye
ABD’nin Bulgarista, Macaristan ve Slovakya’daki askerlerinin bir kısmını geri çekmeyi planladığı belirtildi. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T09:25+0300
2025-10-31T09:25+0300
2025-10-31T09:32+0300
savunma
abd
avrupa
doğu avrupa
bulgaristan
macaristan
slovakya
romanya
nato
abd savunma bakanlığı (pentagon)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096892513_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_11532bfbeb871ad6bfc0866ad29984fc.jpg
Ukrayna’nın Kyiv Post gazetesi, ABD’li yetkililerin müttefiklerine Romanya’daki asker sayısının azaltılmasının sadece bir başlangıç olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.Gazetenin yazısında, “Kapalı kapılar ardında, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetimi yetkilileri, müttefiklerine Romanya'daki asker sayısının azaltılmasının sadece bir başlangıç olduğunu açıkça belirtti. Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da en geç Aralık ortasına kadar daha fazla azaltma yapılması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan yetkililer, gazeteye yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’nın askeri güçleri ‘ölçülü’ olarak çekme seçeneğini değerlendirdiğini anlattı. Avrupa ülkelerinin kara kuvvetlerinin eskisinden daha hazırlıklı hale geldiği, bu nedenle kıtadaki ABD varlığının kısmen revize edilmesinin "kabul edilebilir" olduğu kaydedildi.Yazıda, Washington'un genel olarak adı geçen dört ülkedeki asker sayısını azaltmasını 'önemsiz' bulduğu belirtiliyor.Kaynaklardan biri, ABD’nin müttefiklerini, mevcut konuşlanmanın sona ermesinin ardından gelecek yıl çekilmenin devam edeceği konusunda uyardığını aktardı. Aynı zamanda, Polonya ve Baltık ülkelerindeki ABD askerlerinin sayısının değişmeyeceğine dair güvence verildi.Daha önce Romanya Savunma Bakanlığı, Washington'un Bükreş ve diğer NATO müttefiklerini Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısının azaltılacağı konusunda bilgilendirdiğini bildirmişti.Politico gazetesi, ABD’nin Avrupa’daki askerlerin üçte birini geri çekmeyi planladığını yazmıştı. Toplamda Avrupa’da yaklaşık 80 bin ABD askeri bulunuyor. Bunların büyük kısmı, yaklaşık 35 bin asker, Almanya’da konuşlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/cin-lideri-si-afrika-mallarina-sifir-gumruk-vergisi-uygulamaya-haziriz-1100635167.html
doğu avrupa
bulgaristan
macaristan
slovakya
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096892513_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_02c1df11dfacee393506bf92899d3685.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, avrupa, doğu avrupa, bulgaristan, macaristan, slovakya, romanya, nato, abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd, avrupa, doğu avrupa, bulgaristan, macaristan, slovakya, romanya, nato, abd savunma bakanlığı (pentagon)
‘ABD, Doğu Avrupa ülkelerindeki askerlerinin bir kısmını geri çekmeyi planlıyor’
09:25 31.10.2025 (güncellendi: 09:32 31.10.2025)
ABD’nin Bulgarista, Macaristan ve Slovakya’daki askerlerinin bir kısmını geri çekmeyi planladığı belirtildi.
Ukrayna’nın Kyiv Post gazetesi, ABD’li yetkililerin müttefiklerine Romanya’daki asker sayısının azaltılmasının sadece bir başlangıç olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.
Gazetenin yazısında, “Kapalı kapılar ardında, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetimi yetkilileri, müttefiklerine Romanya'daki asker sayısının azaltılmasının sadece bir başlangıç olduğunu açıkça belirtti. Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da en geç Aralık ortasına kadar daha fazla azaltma yapılması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.
ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan yetkililer, gazeteye yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’nın askeri güçleri ‘ölçülü’ olarak çekme seçeneğini değerlendirdiğini anlattı. Avrupa ülkelerinin kara kuvvetlerinin eskisinden daha hazırlıklı hale geldiği, bu nedenle kıtadaki ABD varlığının kısmen revize edilmesinin "kabul edilebilir" olduğu kaydedildi.
Yazıda, Washington'un genel olarak adı geçen dört ülkedeki asker sayısını azaltmasını 'önemsiz' bulduğu belirtiliyor.
Kaynaklardan biri, ABD’nin müttefiklerini, mevcut konuşlanmanın sona ermesinin ardından gelecek yıl çekilmenin devam edeceği
konusunda uyardığını aktardı. Aynı zamanda, Polonya
ve Baltık ülkelerindeki ABD askerlerinin sayısının değişmeyeceğine dair güvence verildi.
Daha önce Romanya Savunma Bakanlığı, Washington'un Bükreş ve diğer NATO müttefiklerini Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısının azaltılacağı konusunda bilgilendirdiğini bildirmişti
.
Politico gazetesi, ABD’nin Avrupa’daki askerlerin üçte birini geri çekmeyi planladığını yazmıştı. Toplamda Avrupa’da yaklaşık 80 bin ABD askeri bulunuyor. Bunların büyük kısmı, yaklaşık 35 bin asker, Almanya’da konuşlanıyor.