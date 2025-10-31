https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/abd-dogu-avrupa-ulkelerindeki-askerlerinin-bir-kismini-geri-cekmeyi-planliyor-1100637064.html

‘ABD, Doğu Avrupa ülkelerindeki askerlerinin bir kısmını geri çekmeyi planlıyor’

31.10.2025

Ukrayna’nın Kyiv Post gazetesi, ABD’li yetkililerin müttefiklerine Romanya’daki asker sayısının azaltılmasının sadece bir başlangıç olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.Gazetenin yazısında, “Kapalı kapılar ardında, (ABD Başkanı Donald Trump) yönetimi yetkilileri, müttefiklerine Romanya'daki asker sayısının azaltılmasının sadece bir başlangıç ​​olduğunu açıkça belirtti. Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'da en geç Aralık ortasına kadar daha fazla azaltma yapılması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan yetkililer, gazeteye yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı’nın askeri güçleri ‘ölçülü’ olarak çekme seçeneğini değerlendirdiğini anlattı. Avrupa ülkelerinin kara kuvvetlerinin eskisinden daha hazırlıklı hale geldiği, bu nedenle kıtadaki ABD varlığının kısmen revize edilmesinin "kabul edilebilir" olduğu kaydedildi.Yazıda, Washington'un genel olarak adı geçen dört ülkedeki asker sayısını azaltmasını 'önemsiz' bulduğu belirtiliyor.Kaynaklardan biri, ABD’nin müttefiklerini, mevcut konuşlanmanın sona ermesinin ardından gelecek yıl çekilmenin devam edeceği konusunda uyardığını aktardı. Aynı zamanda, Polonya ve Baltık ülkelerindeki ABD askerlerinin sayısının değişmeyeceğine dair güvence verildi.Daha önce Romanya Savunma Bakanlığı, Washington'un Bükreş ve diğer NATO müttefiklerini Avrupa'daki ABD askerlerinin sayısının azaltılacağı konusunda bilgilendirdiğini bildirmişti.Politico gazetesi, ABD’nin Avrupa’daki askerlerin üçte birini geri çekmeyi planladığını yazmıştı. Toplamda Avrupa’da yaklaşık 80 bin ABD askeri bulunuyor. Bunların büyük kısmı, yaklaşık 35 bin asker, Almanya’da konuşlanıyor.

