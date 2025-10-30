Türkiye
Polonya Savunma Bakanı: ABD, Polonya’daki askeri varlığını azaltmayı planlamıyor
Polonya Savunma Bakanı: ABD, Polonya’daki askeri varlığını azaltmayı planlamıyor
Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosinjak-Kamış, Polonya'daki ABD askerlerinin azaltılmayacağını doğruladığını bildirdi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Polonya Savunma Bakanı Vladislav Kosinyak Kamış, ABD’nin Polonya’daki askeri varlığını azaltmayacağını doğruladı. Bakan, bu bilginin Varşova’ya ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ve diğer üst düzey Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmelerde teyit edildiğini belirtti. Kosinjak-Kamış, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD askeri birliklerinin Polonya’daki varlığında herhangi bir azaltma olmayacağına dair müttefiklerimizden teyit aldık” diye yazdı. Daha önce Washington’un Romanya da dahil olmak üzere Avrupa’daki asker varlığını kısmen azaltacağı bildirilmişti. Ancak Polonya bu kapsam dışında kaldı. Şu anda Polonya topraklarında yaklaşık 10 bin Amerikan askeri konuşlanmış durumda.
Polonya Savunma Bakanı: ABD, Polonya’daki askeri varlığını azaltmayı planlamıyor

03:58 30.10.2025
