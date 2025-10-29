ABD, Romanya’daki asker sayısını azaltıyor: NATO bilgilendirildi

ABD birlikleri bu askeri tesisi 1999'dan beri kullanıyor. Tesis şu anda 101. ABD Hava İndirme Tümeni birliklerinin yanı sıra, NATO müttefiki savaş uçaklarına da ev sahipliği yapıyor. Mihail Kogălniceanu Hava Üssü, Romanya Ordusu'nun en pahalı projelerinden biri ve 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyüğü olması bekleniyor.