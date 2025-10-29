https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/abd-romanyadaki-asker-sayisini-azaltiyor-nato-bilgilendirildi-1100580293.html
ABD, Romanya'daki asker sayısını azaltıyor: NATO bilgilendirildi
ABD, Romanya’daki asker sayısını azaltıyor: NATO bilgilendirildi
29.10.2025
Romanya Savunma Bakanlığı, NATO’nun doğu kanadında konuşlandırılan ABD askerleri sayısının, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin küresel duruşunun gözden geçirilmesi kapsamında, azaltılacağı bilgisini aldıklarını açıkladı.Avrupa'da rotasyonu sona erecek birlikler arasında, Romanya'nın Mihai Kogălniceanu Hava Üssü'nde konuşlandırılan birliklerin olduğu ifade edildi.Bakanlık, “Bu karar bekleniyordu, çünkü Romanya, stratejik ortağı ABD ile sürekli temas halinde” diye kaydetti.Ukrayna medyası, ABD Savunma Bakanlığı’nın bu kararının, kaynaklarını Batı Yarımküre ve Pasifik Okyanusu'nda yoğunlaştırma isteğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin Avrupa’daki askerlerin üçte birini geri çekmeyi planladığını yazmıştı. Toplamda Avrupa’da yaklaşık 80 bin ABD askeri bulunuyor. Bunların büyük kısmı, yaklaşık 35 bin asker, Almanya’da konuşlanıyor.
Romanya Savunma Bakanlığı, NATO’nun doğu kanadında konuşlandırılan ABD askerleri sayısının, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin küresel duruşunun gözden geçirilmesi kapsamında, azaltılacağı bilgisini aldıklarını açıkladı.
Avrupa'da rotasyonu sona erecek birlikler arasında, Romanya'nın Mihai Kogălniceanu Hava Üssü'nde konuşlandırılan birliklerin olduğu ifade edildi.
ABD birlikleri bu askeri tesisi 1999'dan beri kullanıyor. Tesis şu anda 101. ABD Hava İndirme Tümeni birliklerinin yanı sıra, NATO müttefiki savaş uçaklarına da ev sahipliği yapıyor. Mihail Kogălniceanu Hava Üssü, Romanya Ordusu'nun en pahalı projelerinden biri ve 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyüğü olması bekleniyor.
Bakanlık, “Bu karar bekleniyordu, çünkü Romanya, stratejik ortağı ABD ile sürekli temas halinde” diye kaydetti.
Ukrayna medyası, ABD Savunma Bakanlığı’nın bu kararının, kaynaklarını Batı Yarımküre ve Pasifik Okyanusu'nda yoğunlaştırma isteğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.
Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin Avrupa’daki askerlerin üçte birini geri çekmeyi planladığını yazmıştı. Toplamda Avrupa’da yaklaşık 80 bin ABD askeri bulunuyor. Bunların büyük kısmı, yaklaşık 35 bin asker, Almanya’da konuşlanıyor.