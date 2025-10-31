https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/cin-lideri-si-afrika-mallarina-sifir-gumruk-vergisi-uygulamaya-haziriz-1100635167.html
Çin lideri Şi: Afrika mallarına sıfır gümrük vergisi uygulamaya hazırız
31.10.2025
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde konuşan Şi Cinping, ekonomik ortaklık anlaşması imzalayarak Afrika ülkelerinden gelen malların tamamına sıfır gümrük vergisi uygulamaya hazır olduklarını söyledi.Şi, “Çin, diplomatik ilişki kurduğu en az gelişmiş ülkelerden gelen malların tamamına sıfır gümrük vergisi önceliği sağlamış olup, ortak kalkınma için ekonomik ortaklık anlaşması imzalayarak diplomatik ilişki kurduğumuz Afrika ülkelerinden gelen ürünlerin tamamına sıfır gümrük vergisi politikası uygulamaya hazır” şeklinde konuştu.Çin’in, tüm ülkelerle birlikte ortak kalkınma ve refah için çabalamaya devam edeceğini kaydeden Şi, şunu dedi:
Kapsayıcı ve faydalı bir kalkınmayı teşvik etmek için birlikte çalışmalıyız. İnsan odaklı bir kalkınma yaklaşımına bağlı kalarak, kalkınma dengesizliklerini gidermeye ve bölgedeki tüm insanlara daha büyük faydalar sağlayacak daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye odaklanmalıyız.
APEC Üst Düzey Yetkililer Haftası, 27 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde gerçekleştiriliyor. Forumun zirve kısmı, iki genel oturumla birlikte, 31 Ekim'de başlayarak iki gün sürecek.