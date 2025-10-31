https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/cin-lideri-si-afrika-mallarina-sifir-gumruk-vergisi-uygulamaya-haziriz-1100635167.html

Çin lideri Şi: Afrika mallarına sıfır gümrük vergisi uygulamaya hazırız

Çin lideri Şi: Afrika mallarına sıfır gümrük vergisi uygulamaya hazırız

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi, Afrika ülkelerinden ithal edilen malların tamamına sıfır gümrük vergisi uygulamaya hazır olduklarını belirtti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T06:34+0300

2025-10-31T06:34+0300

2025-10-31T06:36+0300

ekonomi̇

çin

şi cinping

afrika

gümrük vergisi

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1083998883_0:0:3032:1705_1920x0_80_0_0_f0bd2c40643d26121dcf781548db5e15.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde konuşan Şi Cinping, ekonomik ortaklık anlaşması imzalayarak Afrika ülkelerinden gelen malların tamamına sıfır gümrük vergisi uygulamaya hazır olduklarını söyledi.Şi, “Çin, diplomatik ilişki kurduğu en az gelişmiş ülkelerden gelen malların tamamına sıfır gümrük vergisi önceliği sağlamış olup, ortak kalkınma için ekonomik ortaklık anlaşması imzalayarak diplomatik ilişki kurduğumuz Afrika ülkelerinden gelen ürünlerin tamamına sıfır gümrük vergisi politikası uygulamaya hazır” şeklinde konuştu.Çin’in, tüm ülkelerle birlikte ortak kalkınma ve refah için çabalamaya devam edeceğini kaydeden Şi, şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/lukasenko-2026da-irani-ziyaret-edebilir-1100634981.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, şi cinping, afrika, gümrük vergisi, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)