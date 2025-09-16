Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı: 'İsrail ordusunun amacı Gazze şehrini işgal etmek'
İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı: 'İsrail ordusunun amacı Gazze şehrini işgal etmek'
ABD merkezli Axios, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'in Gazze saldırılarını desteklediğini söyledi, ayrıca Rubio ve Netanyahu görüşmesinin hemen... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik operasyonunu desteklediğini ancak bunun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini istediğini söyledi. Axios, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde şunları yazdı:İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne kara harekatı başlattığını bildirildi. Haberde, İsrail ordusunun amacının Gazze şehrini işgal etmek olduğu belirtildi.Filistin medyasına atıfta bulunan portal, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenlediğini ve kısa süre sonra İsrail tanklarının şehre girdiğini bildirdi.Axios, İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad istihbarat servisi, Genel Güvenlik Servisi (Şin Bet) ve askeri istihbarat birimlerinin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Gazze Şehri'ne operasyon düzenlemekten kaçınması yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtiyor. Netanyahu'ya, olası bir saldırının şehirdeki İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceği, İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirebileceği ve İsrail'i şehir üzerinde askeri yönetim kurmaya zorlayabileceği söylendi. Ayrıca, operasyonun Filistin hareketi Hamas'ı ortadan kaldırmayabileceğinin de altını çizildi.Hamas'tan açıklama geldiGazze'ye kara harekatı haberlerinin ardından Hamas, açıklama yaptı. Açıklamasında hamas, şu ifadeleri kullandı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/trump-israil-katara-bir-daha-saldirmayacak-1099388499.html
İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı: 'İsrail ordusunun amacı Gazze şehrini işgal etmek'

02:21 16.09.2025 (güncellendi: 02:43 16.09.2025)
© AA / Khames AlrefiGazze’de temel ihtiyaçlardan yoksun siviller zor koşullarda yaşıyor
ABD merkezli Axios, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'in Gazze saldırılarını desteklediğini söyledi, ayrıca Rubio ve Netanyahu görüşmesinin hemen ardından Gazze'ye kara harekatı başlatıldığını ve amacın işgal olduğunu bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik operasyonunu desteklediğini ancak bunun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini istediğini söyledi.
Axios, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde şunları yazdı:
"Rubio, Netanyahu'ya Trump yönetiminin kara harekatını desteklediğini ancak bunun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini istediğini söyledi"
İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne kara harekatı başlattığını bildirildi. Haberde, İsrail ordusunun amacının Gazze şehrini işgal etmek olduğu belirtildi.
Filistin medyasına atıfta bulunan portal, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenlediğini ve kısa süre sonra İsrail tanklarının şehre girdiğini bildirdi.
Axios, İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad istihbarat servisi, Genel Güvenlik Servisi (Şin Bet) ve askeri istihbarat birimlerinin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Gazze Şehri'ne operasyon düzenlemekten kaçınması yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtiyor.
Netanyahu'ya, olası bir saldırının şehirdeki İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceği, İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirebileceği ve İsrail'i şehir üzerinde askeri yönetim kurmaya zorlayabileceği söylendi. Ayrıca, operasyonun Filistin hareketi Hamas'ı ortadan kaldırmayabileceğinin de altını çizildi.

Hamas'tan açıklama geldi

Gazze'ye kara harekatı haberlerinin ardından Hamas, açıklama yaptı. Açıklamasında hamas, şu ifadeleri kullandı
Savaş suçlusu Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tutsaklarının hayatlarından tamamen sorumludur. Amerikan yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki vahşi imha savaşının tırmanmasından doğrudan sorumludur. Başkan Trump'ın işgal ordusunun Gazze Şehri'ne saldırısına ilişkin açıklamaları, Siyonist propagandaya yönelik açık bir önyargı ve açık bir çifte standart uygulamasıdır. ‎ABD yönetimi, Netanyahu'nun, tutukluların serbest bırakılması ve acımasız savaşın sona erdirilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması şansını yok etmek için çalıştığını biliyor
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
DÜNYA
Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
01:37
