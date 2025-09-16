https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/israil-gazzeye-kara-harekati-baslattiisrail-ordusunun-amaci-gazze-sehrini-isgal-etmek-1099388798.html

İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı: 'İsrail ordusunun amacı Gazze şehrini işgal etmek'

İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı: 'İsrail ordusunun amacı Gazze şehrini işgal etmek'

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Axios, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'in Gazze saldırılarını desteklediğini söyledi, ayrıca Rubio ve Netanyahu görüşmesinin hemen... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T02:21+0300

2025-09-16T02:21+0300

2025-09-16T02:43+0300

i̇srail- filistin çatışması

abd

ortadoğu

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

marco rubio

i̇srail

gazze

abd

axios

mossad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098841072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_649d2be88078960cff7a38bb8d3806fb.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'in Gazze Şehri'ne yönelik operasyonunu desteklediğini ancak bunun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini istediğini söyledi. Axios, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde şunları yazdı:İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şehri'ne kara harekatı başlattığını bildirildi. Haberde, İsrail ordusunun amacının Gazze şehrini işgal etmek olduğu belirtildi.Filistin medyasına atıfta bulunan portal, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenlediğini ve kısa süre sonra İsrail tanklarının şehre girdiğini bildirdi.Axios, İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad istihbarat servisi, Genel Güvenlik Servisi (Şin Bet) ve askeri istihbarat birimlerinin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Gazze Şehri'ne operasyon düzenlemekten kaçınması yönünde tavsiyede bulunduğunu belirtiyor. Netanyahu'ya, olası bir saldırının şehirdeki İsrailli rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceği, İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirebileceği ve İsrail'i şehir üzerinde askeri yönetim kurmaya zorlayabileceği söylendi. Ayrıca, operasyonun Filistin hareketi Hamas'ı ortadan kaldırmayabileceğinin de altını çizildi.Hamas'tan açıklama geldiGazze'ye kara harekatı haberlerinin ardından Hamas, açıklama yaptı. Açıklamasında hamas, şu ifadeleri kullandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/trump-israil-katara-bir-daha-saldirmayacak-1099388499.html

i̇srail

gazze

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, marco rubio, i̇srail, gazze, abd, axios, mossad, şin bet