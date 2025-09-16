https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/16-ulkeden-ortak-cagri-gazzeye-yola-cikan-kuresel-kararlilik-filosunun-guvenligi-saglansin-1099407932.html

16 ülkeden ortak çağrı: Gazze’ye yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu’nun güvenliği sağlansın

16.09.2025

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika ve İspanya dışişleri bakanları, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Kararlılık Filosu hakkında ortak bir bildiri yayımladı.Açıklamada, “Filo’ya karşı yasa dışı veya şiddet içeren her türlü eylemden kaçınılmalı, uluslararası hukuk ve insancıl hukuk ilkelerine saygı gösterilmeli” denildi.'İhlaller sorumluluk doğurur' uyarısıBakanlar, uluslararası sularda gemilere saldırı ya da yasa dışı gözaltı gibi girişimlerin, uluslararası hukuk ihlali sayılacağını vurguladı. Açıklamada ayrıca, filo katılımcılarının insan haklarının korunması gerektiği hatırlatıldı.50 ülkeden katılımKüresel Kararlılık Filosu, şimdiye kadar Gazze’ye yola çıkan en büyük insani yardım filosu olma özelliği taşıyor. “Özgürlük Filosu Koalisyonu”, “Küresel Gazze Hareketi”, “Mağrib Sumud Konvoyu” ve “Sumud Nusantara” gibi organizasyonların yer aldığı filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist bulunuyor.Geçmişte İsrail, Gazze’ye ulaşmaya çalışan gemilere müdahalelerde bulunmuş, aktivistleri sınır dışı etmişti. Bu kez filonun büyüklüğü, uluslararası tepkilerin artmasına neden oluyor.Sumud kavramının anlamı“Sumud”, Arapçada “kararlılık” ya da “sarsılmaz azim” anlamına geliyor. 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkının direnişini simgeleyen kavram, topraklarda kalmayı, Filistin kimliğini korumayı ve şiddet içermeyen direniş yöntemlerini ifade ediyor.

