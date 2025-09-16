https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/rubio-hamasin-ateskes-anlasmasini-kabul-etmesi-icin-sadece-gunler-kaldi-1099392047.html

İsrail'den Katar'a geçen Rubio: Bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi var

İsrail'den Katar'a geçen Rubio: Bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" ifadelerini kullandı.Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

