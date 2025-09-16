Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail'den Katar'a geçen Rubio: Bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi var
İsrail'den Katar'a geçen Rubio: Bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi var
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
i̇srail- filistin çatışması
marco rubio
ortadoğu
gazze
i̇srail
hamas
İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" ifadelerini kullandı.Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.
İsrail'den Katar'a geçen Rubio: Bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi var

08:05 16.09.2025 (güncellendi: 08:11 16.09.2025)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.
İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" ifadelerini kullandı.
Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.
Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.
İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.
