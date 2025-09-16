https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/hamas-trump-gazzedeki-etnik-temizligi-goz-ardi-ediyor-1099396902.html

Hamas: Trump Gazze'deki etnik temizliği göz ardı ediyor

Hamas: Trump Gazze'deki etnik temizliği göz ardı ediyor

Hamas, ABD Başbakanı Donald Trump'ın, Hamas'ın İsrailli esirleri "canlı kalkan olarak kullandığı" yönündeki açıklamasıyla "Siyonist propagandanın... 16.09.2025

Hamas, Trump'ın, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı ve Hamas'ı "esirleri canlı kalkan olarak" kullanmakla itham ettiği açıklamasına "Trump, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırıları ve esirlerin durumuyla ilgili paylaşımıyla Siyonist propagandanın tarafgirliğini yapıyor ve Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 65 bin kişinin ölmesi ve etnik temizlik suçunu göz ardı eden bir çifte standart uyguluyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.Açıklamada, "ABD yönetimi, savaş suçlusu Benyamin Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kurtaracak bir anlaşmaya varılması için tüm fırsatları yok etmeye çalıştığını biliyor. Bunlardan sonuncusu da Katar'a yönelik saldırı ve Hamas'ın müzakere heyetine 'Trump'ın son teklifini' görüştükleri sırada düzenlenen suikast girişimiydi" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze'deki İsrailli esirlerin hayatından, ABD yönetiminin de iki yıldır dünyanın gözü önünde cereyan eden savaş suçlarını örtbas etmek için verdiği destekle Gazze'deki soykırımın tırmanmasından sorumlu olduğunun altı çizildi.Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın, esirleri insani kalkan olarak kullanırsa başına gelecekleri anlamasını umuyorum. Bu nadir görülen bir insanlık suçudur" ifadesini kullanmıştı.

