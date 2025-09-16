Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım
BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar, BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından soykırım olarak tanımlandı.
BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü silahlı faaliyetlerle soykırım suçu işlediğini vurguladı.Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından bugün yayınlanan raporda, "Komisyon, İsrail makamlarının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin üreme kabiliyetlerini doğumları engellemeye yönelik tedbirler de uygulayarak kısmen yok ettiğini ve Filistinlilerin fiziksel olarak yok edilmesini sağlayacak yaşam koşullarını kasıtlı olarak oluşturduğunu tespit etmiş olup bu durum, Roma Statüsü ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde ('Soykırım Sözleşmesi') tanımlanan soykırımın temel eylemleridir" ifadeleri kullanıldı.Komisyon, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da dahil İsrail'in siyasi ve askeri yönetiminin Gazze'de soykırım işlenmesini kışkırttığını belirterek "İsrail devleti, Gazze Şeridi'ndeki sakinlere yönelik soykırımın önlenmemesi ve cezalandırılmamasından sorumludur" diye vurguladı.Komisyon, tüm ülkelerin, İsrail'in Gazze ve işgal edilmiş bölgelerdeki eylemlerini durdurmak için her türlü aracı kullanmakla yükümlü olduklarını da kaydetti.
BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım

10:28 16.09.2025 (güncellendi: 10:49 16.09.2025)
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar, BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından soykırım olarak tanımlandı.
BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü silahlı faaliyetlerle soykırım suçu işlediğini vurguladı.

Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından bugün yayınlanan raporda, "Komisyon, İsrail makamlarının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin üreme kabiliyetlerini doğumları engellemeye yönelik tedbirler de uygulayarak kısmen yok ettiğini ve Filistinlilerin fiziksel olarak yok edilmesini sağlayacak yaşam koşullarını kasıtlı olarak oluşturduğunu tespit etmiş olup bu durum, Roma Statüsü ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde ('Soykırım Sözleşmesi') tanımlanan soykırımın temel eylemleridir" ifadeleri kullanıldı.

Komisyon, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da dahil İsrail'in siyasi ve askeri yönetiminin Gazze'de soykırım işlenmesini kışkırttığını belirterek "İsrail devleti, Gazze Şeridi'ndeki sakinlere yönelik soykırımın önlenmemesi ve cezalandırılmamasından sorumludur" diye vurguladı.

Komisyon, tüm ülkelerin, İsrail'in Gazze ve işgal edilmiş bölgelerdeki eylemlerini durdurmak için her türlü aracı kullanmakla yükümlü olduklarını da kaydetti.
