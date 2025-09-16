https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/bm-uluslararasi-sorusturma-komisyonu-israilin-gazze-seridindeki-eylemlerini-soykirim-olarak-1099396784.html

BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım

BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail'in Gazze'deki eylemleri soykırım

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar, BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından soykırım olarak tanımlandı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

BM Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü silahlı faaliyetlerle soykırım suçu işlediğini vurguladı.Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından bugün yayınlanan raporda, "Komisyon, İsrail makamlarının Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin üreme kabiliyetlerini doğumları engellemeye yönelik tedbirler de uygulayarak kısmen yok ettiğini ve Filistinlilerin fiziksel olarak yok edilmesini sağlayacak yaşam koşullarını kasıtlı olarak oluşturduğunu tespit etmiş olup bu durum, Roma Statüsü ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde ('Soykırım Sözleşmesi') tanımlanan soykırımın temel eylemleridir" ifadeleri kullanıldı.Komisyon, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da dahil İsrail'in siyasi ve askeri yönetiminin Gazze'de soykırım işlenmesini kışkırttığını belirterek "İsrail devleti, Gazze Şeridi'ndeki sakinlere yönelik soykırımın önlenmemesi ve cezalandırılmamasından sorumludur" diye vurguladı.Komisyon, tüm ülkelerin, İsrail'in Gazze ve işgal edilmiş bölgelerdeki eylemlerini durdurmak için her türlü aracı kullanmakla yükümlü olduklarını da kaydetti.

