https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/dunyanin-en-buyuk-buzdagi-a23a-kirildi-1099088985.html

Dünyanın en büyük buzdağı A23a kırıldı

Sputnik Türkiye

A23a büyük bir hızla daha küçük parçalara ayrılıyor.

2025-09-04T10:47+0300

Daha önce yaklaşık bir trilyon metrik ton (1.1 trilyon ton) ağırlığında olan ve 3 bin 672 kilometrekarelik bir alanı kaplayan A23a buzdağı, 1986’ta Antarktika’daki Filchner-Ronne buz tabakasından ayrılmıştı. A23a, o zamandan beri bilim insanlarının yakın markajında. 1980’lerden bu yana birden fazla kez “dünyanın en büyük buzdağı” ünvanını kazandı. Bu süreçte 2017’de A68 ve 2021’de A76 gibi daha büyük fakat kısa ömürlü buzdağları birkaç kez ünvanını elinden almıştı. ‘Daha küçük parçalara ayrılacak’Britanya Antarktik Gözlem (BAS) kurumandan bilim insanları mega buzdağının şu anda yaklaşık 1.700 kilometrakareye küçüldüğünü açıkladı. Dünyanın en büyük buzdağı “hızla parçalanarak” birkaç büyük “çok büyük parçaya” ayrılıyor, Britanya Antarktik Araştırması (BAS) bilim insanları açıkladı.Uzmanlara göre, deniz suyu seviyesindeki ısınma ve hava durumunun buzdağının büyük bir hızla daha küçük parçalara ayrılmasına neden olacağını söylüyor. ‘Benzer kaderi paylaşıyorlar’ BAS uzmanları A23a’nın 2021’de parçalanan A68 ve 2023’te parçalanan A76 gibi diğer mega-buzdağlarıyla “benzer bir kaderi” paylaştığını söyledi. Bu buzdağları da Güney Georgia çevresinde parçalanmıştı, ancak A23a onlardan daha uzun süre tek parça kalmayı başardı. En büyük buzdağı ünvanı kime geçti? Buzdağının parçalanmasıyla dünyanın en büyük buzdağı unvanı artık yaklaşık 3 bin kilometrekare büyüklüğünde olan D15a’ya geçti. Uzmanlara bu buzdağı “Antarktika kıyısında, Avustralya Davis üssü yakınlarında oldukça sabit bir konumda.”A23a haen dünyanın ikinci en büyük buzdağı olma unvanını elinde tutuyor, ancak uzmanlar bunun “önümüzdeki haftalarda hızla değişeceğini” söyledi. Sıcak su ve güney baharının başlamasıyla birlikte muhtemelen “takip edilemeyecek kadar küçük parçalara” ayrılacağını belirtti.

