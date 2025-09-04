Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/dunyanin-en-buyuk-buzdagi-a23a-kirildi-1099088985.html
Dünyanın en büyük buzdağı A23a kırıldı
Dünyanın en büyük buzdağı A23a kırıldı
Sputnik Türkiye
A23a büyük bir hızla daha küçük parçalara ayrılıyor.
2025-09-04T10:47+0300
2025-09-04T10:47+0300
yaşam
buzdağı
antarktika
a23a
iklim
iklim değişikliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099088583_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8fa22781073041b08593d11ae8a0e205.jpg
Daha önce yaklaşık bir trilyon metrik ton (1.1 trilyon ton) ağırlığında olan ve 3 bin 672 kilometrekarelik bir alanı kaplayan A23a buzdağı, 1986’ta Antarktika’daki Filchner-Ronne buz tabakasından ayrılmıştı. A23a, o zamandan beri bilim insanlarının yakın markajında. 1980’lerden bu yana birden fazla kez “dünyanın en büyük buzdağı” ünvanını kazandı. Bu süreçte 2017’de A68 ve 2021’de A76 gibi daha büyük fakat kısa ömürlü buzdağları birkaç kez ünvanını elinden almıştı. ‘Daha küçük parçalara ayrılacak’Britanya Antarktik Gözlem (BAS) kurumandan bilim insanları mega buzdağının şu anda yaklaşık 1.700 kilometrakareye küçüldüğünü açıkladı. Dünyanın en büyük buzdağı “hızla parçalanarak” birkaç büyük “çok büyük parçaya” ayrılıyor, Britanya Antarktik Araştırması (BAS) bilim insanları açıkladı.Uzmanlara göre, deniz suyu seviyesindeki ısınma ve hava durumunun buzdağının büyük bir hızla daha küçük parçalara ayrılmasına neden olacağını söylüyor. ‘Benzer kaderi paylaşıyorlar’ BAS uzmanları A23a’nın 2021’de parçalanan A68 ve 2023’te parçalanan A76 gibi diğer mega-buzdağlarıyla “benzer bir kaderi” paylaştığını söyledi. Bu buzdağları da Güney Georgia çevresinde parçalanmıştı, ancak A23a onlardan daha uzun süre tek parça kalmayı başardı. En büyük buzdağı ünvanı kime geçti? Buzdağının parçalanmasıyla dünyanın en büyük buzdağı unvanı artık yaklaşık 3 bin kilometrekare büyüklüğünde olan D15a’ya geçti. Uzmanlara bu buzdağı “Antarktika kıyısında, Avustralya Davis üssü yakınlarında oldukça sabit bir konumda.”A23a haen dünyanın ikinci en büyük buzdağı olma unvanını elinde tutuyor, ancak uzmanlar bunun “önümüzdeki haftalarda hızla değişeceğini” söyledi. Sıcak su ve güney baharının başlamasıyla birlikte muhtemelen “takip edilemeyecek kadar küçük parçalara” ayrılacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/google-coktu-erisim-sikintisi-yasaniyor-1099088294.html
antarktika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099088583_209:0:1409:900_1920x0_80_0_0_d32c3b43aa7d21875bfa9706061fbd49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
buzdağı, a23a, küresel isınma, i̇klim değişikliği
buzdağı, a23a, küresel isınma, i̇klim değişikliği

Dünyanın en büyük buzdağı A23a kırıldı

10:47 04.09.2025
© AP PhotoDünyanın en büyük buzdağı A23a kırıldı
Dünyanın en büyük buzdağı A23a kırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© AP Photo
Abone ol
Bilim insanları, dünyanın en büyük buzdağının hızla parçalanarak, birkaç ‘çok büyük parçaya’ ayrıldığını açıkladı.
Daha önce yaklaşık bir trilyon metrik ton (1.1 trilyon ton) ağırlığında olan ve 3 bin 672 kilometrekarelik bir alanı kaplayan A23a buzdağı, 1986’ta Antarktika’daki Filchner-Ronne buz tabakasından ayrılmıştı. A23a, o zamandan beri bilim insanlarının yakın markajında.
1980’lerden bu yana birden fazla kez “dünyanın en büyük buzdağı” ünvanını kazandı. Bu süreçte 2017’de A68 ve 2021’de A76 gibi daha büyük fakat kısa ömürlü buzdağları birkaç kez ünvanını elinden almıştı.

‘Daha küçük parçalara ayrılacak’

Britanya Antarktik Gözlem (BAS) kurumandan bilim insanları mega buzdağının şu anda yaklaşık 1.700 kilometrakareye küçüldüğünü açıkladı.
Dünyanın en büyük buzdağı “hızla parçalanarak” birkaç büyük “çok büyük parçaya” ayrılıyor, Britanya Antarktik Araştırması (BAS) bilim insanları açıkladı.
Uzmanlara göre, deniz suyu seviyesindeki ısınma ve hava durumunun buzdağının büyük bir hızla daha küçük parçalara ayrılmasına neden olacağını söylüyor.

‘Benzer kaderi paylaşıyorlar’

BAS uzmanları A23a’nın 2021’de parçalanan A68 ve 2023’te parçalanan A76 gibi diğer mega-buzdağlarıyla “benzer bir kaderi” paylaştığını söyledi.
Bu buzdağları da Güney Georgia çevresinde parçalanmıştı, ancak A23a onlardan daha uzun süre tek parça kalmayı başardı.

En büyük buzdağı ünvanı kime geçti?

Buzdağının parçalanmasıyla dünyanın en büyük buzdağı unvanı artık yaklaşık 3 bin kilometrekare büyüklüğünde olan D15a’ya geçti. Uzmanlara bu buzdağı “Antarktika kıyısında, Avustralya Davis üssü yakınlarında oldukça sabit bir konumda.”
A23a haen dünyanın ikinci en büyük buzdağı olma unvanını elinde tutuyor, ancak uzmanlar bunun “önümüzdeki haftalarda hızla değişeceğini” söyledi. Sıcak su ve güney baharının başlamasıyla birlikte muhtemelen “takip edilemeyecek kadar küçük parçalara” ayrılacağını belirtti.
erişim sıkıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
YAŞAM
Google'ın bütün hizmetleri çöktü: Erişim sıkıntısı yaşanıyor, Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama
10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала