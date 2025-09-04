Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/google-coktu-erisim-sikintisi-yasaniyor-1099088294.html
Google'ın bütün hizmetleri çöktü: Dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor
Google'ın bütün hizmetleri çöktü: Dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Google, Youtube ve Gmail sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar... 04.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-04T10:28+0300
2025-09-04T10:35+0300
yaşam
google
youtube
erişim
erişim engeli
erişim sorunu
erişim sıkıntısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099088623_0:123:1024:699_1920x0_80_0_0_7f92c4fe2ee144a470a31aa20cf59a06.png
Türkiye genelinde bugün Google sunucularına erişim sağlanamıyor; arama işlemleri sonuç vermiyor, sayfalar donuyor. Google çöktü mü?Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak kullanıcılar sosyal medyada sorunu rapor ediyor. Gmail'e giriş yapılamıyor mu?Dünya genelinde yaşanan sıkıntı sebebiyle Gmail'e de erişim yok.Youtube'a erişim yok mu?YouTube dahil tüm Google hizmetlerine erişilemiyor. Spotify'da erişim sıkıntısıAyrıca Spotify'ın masaüstü web platformu çalışmazken, mobil uygulamadan erişim mümkün.Google neden çöktü? Google ne zaman gelir?Google'da yaşanan erişim krizine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İnternet üzerinden Google hizmetlerine ulaşmak isteyenler 'Bu siteye ulaşılamıyor' sayfası ile karşılaşıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/04/1099088623_0:27:1024:795_1920x0_80_0_0_241dc5b6e01153a6063d0f91aaffaa2a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
google çöktü, google erişim sorunu, google arama çalışmıyor, google hizmetleri açılmıyor, youtube erişim sorunu, youtube açılmıyor, spotify web erişim sorunu, google sunucu hatası, google çöktü türkiye, internet kullanıcıları google’a erişemiyor, google ve youtube çöktü, google resmi açıklama yok, google neden çöktü? google ne zaman gelir?
google çöktü, google erişim sorunu, google arama çalışmıyor, google hizmetleri açılmıyor, youtube erişim sorunu, youtube açılmıyor, spotify web erişim sorunu, google sunucu hatası, google çöktü türkiye, internet kullanıcıları google’a erişemiyor, google ve youtube çöktü, google resmi açıklama yok, google neden çöktü? google ne zaman gelir?

Google'ın bütün hizmetleri çöktü: Dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor

10:28 04.09.2025 (güncellendi: 10:35 04.09.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturerişim sıkıntısı
erişim sıkıntısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Google, Youtube ve Gmail sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.
Türkiye genelinde bugün Google sunucularına erişim sağlanamıyor; arama işlemleri sonuç vermiyor, sayfalar donuyor.

Google çöktü mü?

Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak kullanıcılar sosyal medyada sorunu rapor ediyor.

Gmail'e giriş yapılamıyor mu?

Dünya genelinde yaşanan sıkıntı sebebiyle Gmail'e de erişim yok.

Youtube'a erişim yok mu?

YouTube dahil tüm Google hizmetlerine erişilemiyor.

Spotify'da erişim sıkıntısı

Ayrıca Spotify'ın masaüstü web platformu çalışmazken, mobil uygulamadan erişim mümkün.

Google neden çöktü? Google ne zaman gelir?

Google'da yaşanan erişim krizine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İnternet üzerinden Google hizmetlerine ulaşmak isteyenler 'Bu siteye ulaşılamıyor' sayfası ile karşılaşıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала