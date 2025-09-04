https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/google-coktu-erisim-sikintisi-yasaniyor-1099088294.html

Google'ın bütün hizmetleri çöktü: Dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor

Google, Youtube ve Gmail sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar...

Türkiye genelinde bugün Google sunucularına erişim sağlanamıyor; arama işlemleri sonuç vermiyor, sayfalar donuyor. Google çöktü mü?Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak kullanıcılar sosyal medyada sorunu rapor ediyor. Gmail'e giriş yapılamıyor mu?Dünya genelinde yaşanan sıkıntı sebebiyle Gmail'e de erişim yok.Youtube'a erişim yok mu?YouTube dahil tüm Google hizmetlerine erişilemiyor. Spotify'da erişim sıkıntısıAyrıca Spotify'ın masaüstü web platformu çalışmazken, mobil uygulamadan erişim mümkün.Google neden çöktü? Google ne zaman gelir?Google'da yaşanan erişim krizine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İnternet üzerinden Google hizmetlerine ulaşmak isteyenler 'Bu siteye ulaşılamıyor' sayfası ile karşılaşıyor.

