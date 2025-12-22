Moskova'da suikast: Rus General Sarvarov hayatını kaybetti
10:22 22.12.2025 (güncellendi: 10:49 22.12.2025)
Muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Kiev rejimi, Rusya topraklarında terör eylemlerine devam ediyor.
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un başkent Moskova'da aracının altına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Komitenin Sarvarov suikastıyla ilgili çeşitli ihtimaller üzerinde durduğunu kaydeden Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna istihbarat servislerinin bu suçu organize etmiş olmasının ihtimaller arasında yer aldığını belirtti.
Olay yeri ve kriminal uzmanlarının suikastın nasıl gerçekleştirildiğini açığa çıkarmak için çalışma yürüttüğünü anlatan Petrenko, olayla ilgili ceza davası açıldığını da bildirdi.
Sarvarov'un adı, Kiev rejiminin kara listesi olarak bilinen Mirotvorets sitesinde yer alıyordu. Sarvarov, Kiev'in kara listesine 28 Mayıs 2022'de eklenmişti.
