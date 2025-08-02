https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/kamu-iscisi-zamminda-anlasma-saglandi-1098318894.html

Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı: İmzalar bugün atılacak

Kamu işçisi zammında anlaşma sağlandı: İmzalar bugün atılacak

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için bugün imzaların atılacağını duyurdu. 02.08.2025, Sputnik Türkiye

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maaş

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Kamuda çalışan 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde hükümetten yeni bir zam teklifi geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yaklaşık 4 saat süren sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede hükümet, kamu işçilerine yönelik beşinci teklifini sundu. Yeni teklifte hem maaşlara zam hem de seyyanen artış yer aldı. Kamu zam pazarlığı krizi çözülürken Hak İş ve Türk İş ile işveren bugün imza atacak.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin iştirakiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir imza töreni düzenleneceği bildirildi.Törenin, kamu işçileri adına yapılacak toplu iş sözleşmelerinin genel çerçevesini belirleyecek protokolün resmileşmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

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cevdet yılmaz, kamu, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş