https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/turkiyeden-suriyeye-ilk-dogalgaz-akisi-bugun-baslayacak-1098318521.html
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlayacak
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde üstlendiği aktif rol kapsamında bugün ülkeye doğalgaz ihracatına başlayarak. Böylece... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T10:09+0300
2025-08-02T10:09+0300
2025-08-02T10:09+0300
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alparslan bayraktar
suriye
halep
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
türkiye
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Suriye ile enerji alanında da ilişkilerini ilerleten Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı.Bu kapsamda zarar gören doğal gaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün başlayacak. Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek.Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak. Suriye'de günde 3-4 saat süren elektrik arzı bu destekle 10 saate kadar çıkmış olacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz'da Suriye'ye doğal gaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la işbirliği yapacağını duyurmuştu.Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.Elektrik ihracatı da artırılacakElektrik desteği sadece doğal gazla sınırlı değil. Türkiye, Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatını da artırmayı planlıyor. Mevcut hatlarla 280 megavatlık elektrik Suriye’ye gönderilecek.Geçmişte kullanılan Birecik-Halep elektrik hattı da yeniden devreye girecek. Yaklaşık 500 megavat kapasiteli bu hattın da tamamlanmasıyla, toplam 900 megavatlık bir elektrik ihracatı mümkün olacak. Böylece yaklaşık 1 milyon 600 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/alacatida-silahli-catisma-4-kisi-yaralandi-2-gozalti-1098317632.html
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alparslan bayraktar, suriye, halep, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türkiye
alparslan bayraktar, suriye, halep, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türkiye
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğalgaz akışı bugün başlayacak
Türkiye, Suriye'nin enerji altyapısını yeniden yapılandırma sürecinde üstlendiği aktif rol kapsamında bugün ülkeye doğalgaz ihracatına başlayarak. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak.
Suriye ile enerji alanında da ilişkilerini ilerleten Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı.
Bu kapsamda zarar gören doğal gaz boru hatlarının onarılmasıyla 21 Mayıs'ta Kilis'ten Halep'e uzanan bağlantı tamamlandı. Günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hattan ihracat bugün başlayacak. Bu hattan taşınacak gaz, yılda 2 milyar metreküpe ulaşabilecek.
Söz konusu gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretme amacıyla kullanılacak ve yaklaşık 1200 megavatlık elektriğe dönüştürülecek. Böylece mevcutta Suriye'de üretilen elektrik miktarı yaklaşık 2 katına çıkacak. Suriye'de günde 3-4 saat süren elektrik arzı bu destekle 10 saate kadar çıkmış olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Temmuz'da Suriye'ye doğal gaz ihracatında Türkiye'nin Azerbaycan ve Katar'la işbirliği yapacağını duyurmuştu.
Bu kapsamda, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz, Kilis üzerinden Suriye'ye iletilecek.
Elektrik ihracatı da artırılacak
Elektrik desteği sadece doğal gazla sınırlı değil. Türkiye, Suriye'nin kuzeyine elektrik ihracatını da artırmayı planlıyor. Mevcut hatlarla 280 megavatlık elektrik Suriye’ye gönderilecek.
Geçmişte kullanılan Birecik-Halep elektrik hattı da yeniden devreye girecek. Yaklaşık 500 megavat kapasiteli bu hattın da tamamlanmasıyla, toplam 900 megavatlık bir elektrik ihracatı mümkün olacak. Böylece yaklaşık 1 milyon 600 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.