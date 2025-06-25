https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ak-partiden-ilk-aciklama-geldi-asgari-ucrette-temmuz-zammi-olacak-mi-1097332521.html
AK Parti'den i̇lk açıklama geldi: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
AK Parti'den i̇lk açıklama geldi: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
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Milyonların gözü Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmişken, AK Parti’den asgari ücret zammı ile ilgili ilk açıklama geldi, “Somut bir şey... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T18:16+0300
2025-06-25T18:16+0300
2025-06-25T18:16+0300
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ak parti
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maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
maaş krizi
yüksek maaş
maaş promosyonu
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Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar gündemin ilk sıralarında yerini aldı. Ancak asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi için hâlâ bir belirsizlik söz konusu. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor.AK Parti'den i̇lk resmi açıklama: Henüz somut bir bilgi yokTürkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği 'Anadolu Sohbetleri' programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, asgari ücretle ilgili konuştu. Yazıcı, şunları söyledi:"Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil."'Dengeleri bozmadan i̇yileştirme yapılmalı'Yazıcı, ekonomik dengeyi bozmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti:Hükümet Çalışmalarını SürdürüyorAK Parti’li Yazıcı, hükümetin bu alanda duyarsız olmadığını vurgulayarak, asgari ücrette olası iyileştirme için etki analizlerinin yapıldığını söyledi:
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ak parti, hayati yazıcı, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş promosyonu, emekli maaş promosyonu, emekli maaş farkı, emekli maaş zam oranı, asgari ücret, asgari geçim, asgari ücret tespit komisyonu
AK Parti'den i̇lk açıklama geldi: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?
Milyonların gözü Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmişken, AK Parti’den asgari ücret zammı ile ilgili ilk açıklama geldi, “Somut bir şey söylemek için erken" dedi.
Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar gündemin ilk sıralarında yerini aldı. Ancak asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi için hâlâ bir belirsizlik söz konusu. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor.
AK Parti'den i̇lk resmi açıklama: Henüz somut bir bilgi yok
Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği 'Anadolu Sohbetleri' programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, asgari ücretle ilgili konuştu. Yazıcı, şunları söyledi:
"Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil."
'Dengeleri bozmadan i̇yileştirme yapılmalı'
Yazıcı, ekonomik dengeyi bozmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti:
"Arzumuz ülkede yaşayan, kamuda çalışan herkesin hayatını idame ettirebileceği, ihtiyacını karşılayabileceği miktarın altında olmayacak şekilde durumunun düzeltilmesini sağlamak.Bütün bunları imkanlara göre yapacağız. Bir tarafı yaparken, diğer tarafta dengeleri bozacak uygulamaya girmemeliyiz."
Hükümet Çalışmalarını Sürdürüyor
AK Parti’li Yazıcı, hükümetin bu alanda duyarsız olmadığını vurgulayarak, asgari ücrette olası iyileştirme için etki analizlerinin yapıldığını söyledi:
"Vatandaşlarımızı, kamu çalışanlarımızı görmezden gelen bir anlayışa sahip değiliz. Bunlar bizim günlük ajandamızın içinde. Etki analizlerini yapmak suretiyle yürüyüşümüzü inşa ediyoruz."