https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ak-partiden-ilk-aciklama-geldi-asgari-ucrette-temmuz-zammi-olacak-mi-1097332521.html

AK Parti'den i̇lk açıklama geldi: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?

AK Parti'den i̇lk açıklama geldi: Asgari ücrette temmuz zammı olacak mı?

Sputnik Türkiye

Milyonların gözü Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemelerine çevrilmişken, AK Parti’den asgari ücret zammı ile ilgili ilk açıklama geldi, “Somut bir şey... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T18:16+0300

2025-06-25T18:16+0300

2025-06-25T18:16+0300

ekonomi̇

ak parti

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maaş

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Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar gündemin ilk sıralarında yerini aldı. Ancak asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi için hâlâ bir belirsizlik söz konusu. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor.AK Parti'den i̇lk resmi açıklama: Henüz somut bir bilgi yokTürkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği 'Anadolu Sohbetleri' programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, asgari ücretle ilgili konuştu. Yazıcı, şunları söyledi:"Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil."'Dengeleri bozmadan i̇yileştirme yapılmalı'Yazıcı, ekonomik dengeyi bozmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti:Hükümet Çalışmalarını SürdürüyorAK Parti’li Yazıcı, hükümetin bu alanda duyarsız olmadığını vurgulayarak, asgari ücrette olası iyileştirme için etki analizlerinin yapıldığını söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/calisanlar-dikkat-kidem-tazminati-tavan-tutari-temmuzda-yukseliyor-1097212941.html

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