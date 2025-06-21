https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/calisanlar-dikkat-kidem-tazminati-tavan-tutari-temmuzda-yukseliyor-1097212941.html

Çalışanlar dikkat: Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz'da yükseliyor

Çalışanlar dikkat: Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz'da yükseliyor

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan tutarında önemli artış bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak zammın ardından kıdem tazminatı... 21.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-21T10:23+0300

2025-06-21T10:23+0300

2025-06-21T10:23+0300

tl

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Türkiye'de çalışan milyonlarca kişinin işten ayrılırken alabileceği kıdem tazminatı miktarında önemli bir artış yaşanacak. Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranına paralel olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı, uzman tahminlerine göre 54.073 TL'ye yükselecek.Mevcut durum: 46.655 TL tavanŞu anda uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavan tutarı 46.655 TL 43 kuruş olarak belirleniş durumda. Bu miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle her yıl iki kez güncelleniyor. Güncellemeler Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarına paralel şekilde yapılıyor.Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, Temmuz ayında memur maaşlarına yaklaşık %15,90 oranında artış bekleniyor. Bu artışın %10,37'si enflasyon farkı, geri kalanı ise toplu sözleşme zammından kaynaklanacak.Hesaplama yöntemiKıdem tazminatı tavanı, yasal düzenlemelerle şu şekilde belirleniyor: Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuruna, T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi miktarı baz alınıyor.Sistemde taban rakam olarak asgari ücret (26.005,50 TL) kullanılırken, tavan rakam memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Yeni dönemde bu hesaplama sonucu 54.073 TL civarında bir tavan tutarı öngörülüyor.Çalışanlar i̇çin kritik zamanlamaİşten ayrılmayı planlayan çalışanlar için Temmuz ayından sonrası daha avantajlı görünüyor. Mevcut 46.655 TL ile tahmini 54.073 TL arasında çalışma yılı başına 7.418 TL fark bulunuyor.Örnek Hesaplama:Kıdem tazminatı alma şartlarıKıdem tazminatından yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekiyor:Temel Şartlar:Emeklilik Durumları:Vergi durumuKıdem tazminatı ödemelerinden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Çalışanların kıdem tazminatları brüt maaşları üzerinden hesaplanıyor ve net miktar bu kesinti sonrası belirleniyor.Sosyal güvenlik uzmanları, yüksek kıdem tazminatı beklentisi olan çalışanların Temmuz ayından sonraki dönemde işten ayrılmalarının daha avantajlı olacağını belirtiyor. Ancak her durumun kendine özgü koşulları olduğunu unutmamak gerekiyor.Kıdem tazminatı sadece belirli şartları karşılayan çalışanlar tarafından alınabiliyor ve işten ayrılma kararı verirken sadece maddi boyutun değil, kariyer planlaması gibi faktörlerin de değerlendirilmesi öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/yks-2025-maratonu-basliyor-25-milyon-genc-universite-hayaline-kosuyor-1097212400.html

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