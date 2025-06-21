Çalışanlar dikkat: Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz'da yükseliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fordo'daki nükleer tesis ABD'nin hedefinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
'TFF, Fenerbahçe’nin sorularını yanıtlamalı'
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeytinliklerde madenciliğe izin veren teklif komisyondan geçti
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:55
34 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Hedefe isabetin deyimi: “Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak”
21:00
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
21:07
6 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
21:20
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
21:39
4 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
21:49
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
22:04
9 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
07:18
6 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
09:08
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
09:19
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
09:28
20 dk
ÖZEL HABER
Özdağ’ın duruşmasında okunan İstiklal Marşı akıllara 12 Eylül MHP davasını getirdi
09:55
2 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
10:04
5 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
10:17
6 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
10:40
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
10:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Sabahın şekeri, kazancın bereketi’
12:05
2 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
12:16
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Pepe Escobar, Radyo Sputnik’e konuştu
13:10
6 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
13:25
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şehrazad'ın bestecisiydi
13:34
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
14:16
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
Turizmde tepki çeken görüntüler için düğmeye basıldı
15:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e konuştu
15:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Kehanetten değil, tecrübeden: ‘Abdala malum olur’
16:05
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tıbbın babası: İbn-i Sina
16:31
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
17:09
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/calisanlar-dikkat-kidem-tazminati-tavan-tutari-temmuzda-yukseliyor-1097212941.html
Çalışanlar dikkat: Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz'da yükseliyor
Çalışanlar dikkat: Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz'da yükseliyor
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan tutarında önemli artış bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak zammın ardından kıdem tazminatı... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T10:23+0300
2025-06-21T10:23+0300
tl
maliye bakanlığı
hazine
ekonomi̇
kıdem tazminatı fonu
kıdem tazminatı
kıdem tazminat tavan ücreti
maaş
brüt maaş
net maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
Türkiye'de çalışan milyonlarca kişinin işten ayrılırken alabileceği kıdem tazminatı miktarında önemli bir artış yaşanacak. Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranına paralel olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı, uzman tahminlerine göre 54.073 TL'ye yükselecek.Mevcut durum: 46.655 TL tavanŞu anda uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavan tutarı 46.655 TL 43 kuruş olarak belirleniş durumda. Bu miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle her yıl iki kez güncelleniyor. Güncellemeler Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarına paralel şekilde yapılıyor.Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, Temmuz ayında memur maaşlarına yaklaşık %15,90 oranında artış bekleniyor. Bu artışın %10,37'si enflasyon farkı, geri kalanı ise toplu sözleşme zammından kaynaklanacak.Hesaplama yöntemiKıdem tazminatı tavanı, yasal düzenlemelerle şu şekilde belirleniyor: Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuruna, T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi miktarı baz alınıyor.Sistemde taban rakam olarak asgari ücret (26.005,50 TL) kullanılırken, tavan rakam memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Yeni dönemde bu hesaplama sonucu 54.073 TL civarında bir tavan tutarı öngörülüyor.Çalışanlar i̇çin kritik zamanlamaİşten ayrılmayı planlayan çalışanlar için Temmuz ayından sonrası daha avantajlı görünüyor. Mevcut 46.655 TL ile tahmini 54.073 TL arasında çalışma yılı başına 7.418 TL fark bulunuyor.Örnek Hesaplama:Kıdem tazminatı alma şartlarıKıdem tazminatından yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekiyor:Temel Şartlar:Emeklilik Durumları:Vergi durumuKıdem tazminatı ödemelerinden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Çalışanların kıdem tazminatları brüt maaşları üzerinden hesaplanıyor ve net miktar bu kesinti sonrası belirleniyor.Sosyal güvenlik uzmanları, yüksek kıdem tazminatı beklentisi olan çalışanların Temmuz ayından sonraki dönemde işten ayrılmalarının daha avantajlı olacağını belirtiyor. Ancak her durumun kendine özgü koşulları olduğunu unutmamak gerekiyor.Kıdem tazminatı sadece belirli şartları karşılayan çalışanlar tarafından alınabiliyor ve işten ayrılma kararı verirken sadece maddi boyutun değil, kariyer planlaması gibi faktörlerin de değerlendirilmesi öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/yks-2025-maratonu-basliyor-25-milyon-genc-universite-hayaline-kosuyor-1097212400.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tl, maliye bakanlığı, hazine, kıdem tazminatı fonu, kıdem tazminatı, kıdem tazminat tavan ücreti, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş
tl, maliye bakanlığı, hazine, kıdem tazminatı fonu, kıdem tazminatı, kıdem tazminat tavan ücreti, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş

Çalışanlar dikkat: Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz'da yükseliyor

10:23 21.06.2025
© İHATL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot
TL dönüşümlü yeni Kur Korumalı Mevduat - Türk Lirası - 200 TL'lık banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
© İHA
Abone ol
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan tutarında önemli artış bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak zammın ardından kıdem tazminatı tavanının 46.655 TL'den 54.073 TL'ye çıkması öngörülüyor. Uzmanlar, işten ayrılmayı planlayanlar için Temmuz sonrasını öneriyor.
Türkiye'de çalışan milyonlarca kişinin işten ayrılırken alabileceği kıdem tazminatı miktarında önemli bir artış yaşanacak. Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranına paralel olarak belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı, uzman tahminlerine göre 54.073 TL'ye yükselecek.

Mevcut durum: 46.655 TL tavan

Şu anda uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavan tutarı 46.655 TL 43 kuruş olarak belirleniş durumda. Bu miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle her yıl iki kez güncelleniyor. Güncellemeler Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarına paralel şekilde yapılıyor.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz'ın değerlendirmelerine göre, Temmuz ayında memur maaşlarına yaklaşık %15,90 oranında artış bekleniyor. Bu artışın %10,37'si enflasyon farkı, geri kalanı ise toplu sözleşme zammından kaynaklanacak.

Hesaplama yöntemi

Kıdem tazminatı tavanı, yasal düzenlemelerle şu şekilde belirleniyor: Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuruna, T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi miktarı baz alınıyor.
Sistemde taban rakam olarak asgari ücret (26.005,50 TL) kullanılırken, tavan rakam memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Yeni dönemde bu hesaplama sonucu 54.073 TL civarında bir tavan tutarı öngörülüyor.

Çalışanlar i̇çin kritik zamanlama

İşten ayrılmayı planlayan çalışanlar için Temmuz ayından sonrası daha avantajlı görünüyor. Mevcut 46.655 TL ile tahmini 54.073 TL arasında çalışma yılı başına 7.418 TL fark bulunuyor.
Örnek Hesaplama:
10 yıl çalışan: 74.182 TL daha fazla kıdem tazminatı
20 yıl çalışan: 148.364 TL daha fazla kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı alma şartları

Kıdem tazminatından yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekiyor:
Temel Şartlar:
Minimum 1 yıl çalışma süresi
İşverenin haksız feshi
İşçinin haklı gerekçelerle feshi
Evlilik nedeniyle ayrılma
Askerlik hizmeti
Ölüm durumu
Emeklilik Durumları:
1999 öncesi işe girenler: 15 yıl ve 3.600 prim günü
1999 sonrası: 25 yıl ve 4.500 prim günü veya 7.000 prim günü
2008 sonrası: 4.600-5.400 prim günü arası

Vergi durumu

Kıdem tazminatı ödemelerinden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Çalışanların kıdem tazminatları brüt maaşları üzerinden hesaplanıyor ve net miktar bu kesinti sonrası belirleniyor.
Sosyal güvenlik uzmanları, yüksek kıdem tazminatı beklentisi olan çalışanların Temmuz ayından sonraki dönemde işten ayrılmalarının daha avantajlı olacağını belirtiyor. Ancak her durumun kendine özgü koşulları olduğunu unutmamak gerekiyor.
Kıdem tazminatı sadece belirli şartları karşılayan çalışanlar tarafından alınabiliyor ve işten ayrılma kararı verirken sadece maddi boyutun değil, kariyer planlaması gibi faktörlerin de değerlendirilmesi öneriliyor.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
TÜRKİYE
YKS 2025 maratonu başlıyor: 2.5 milyon genç üniversite hayaline koşuyor
10:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала