https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/suriyede-bir-ilk-samdan-istanbula-12-yil-sonra-ilk-kez-ucak-seferi-duzenlendi-1096923699.html
Suriye'de bir ilk: Şam'dan İstanbul'a 12 yıl sonra ilk kez uçak seferi düzenlendi
Suriye'de bir ilk: Şam'dan İstanbul'a 12 yıl sonra ilk kez uçak seferi düzenlendi
Sputnik Türkiye
Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirerek Şam'dan gelen yolcu uçağını İstanbul Havalimanı'na indirdi. Havalimanında... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T21:23+0300
2025-06-10T21:23+0300
2025-06-10T21:30+0300
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i̇stanbul havalimanı
suriye
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türk hava kurumu
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Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam'dan İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.İstanbul Havalimanı'nda Şam'dan kalkan yolcu uçağının karşılanması için özel bir tören düzenlendi. Havalimanında bulunan İGA yetkilileri ve Suriye Havayolları yöneticileri, geleneksel çiçek takdimi ve pasta kesimiyle kutlama düzenledi. Uçuş, Suriye'nin uluslararası havacılık ağına yeniden entegrasyonunun ilk somut adımı olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu-1096481442.html
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i̇stanbul, i̇stanbul havalimanı, suriye, türkiye, hava, hava kuvvetleri, türk hava kurumu, şam, şam büyükelçiliği
i̇stanbul, i̇stanbul havalimanı, suriye, türkiye, hava, hava kuvvetleri, türk hava kurumu, şam, şam büyükelçiliği
Suriye'de bir ilk: Şam'dan İstanbul'a 12 yıl sonra ilk kez uçak seferi düzenlendi
21:23 10.06.2025 (güncellendi: 21:30 10.06.2025)
Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirerek Şam'dan gelen yolcu uçağını İstanbul Havalimanı'na indirdi. Havalimanında düzenlenen karşılama törenine İGA yetkilileri ve Suriye Havayolları Genel Müdürü Semir Orabi katılarak, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle kutlama yapıldı.
Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam'dan İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
İstanbul Havalimanı'nda Şam'dan kalkan yolcu uçağının karşılanması için özel bir tören düzenlendi. Havalimanında bulunan İGA yetkilileri ve Suriye Havayolları yöneticileri, geleneksel çiçek takdimi ve pasta kesimiyle kutlama düzenledi.
Uçuş, Suriye'nin uluslararası havacılık ağına yeniden entegrasyonunun ilk somut adımı olarak kayıtlara geçti.