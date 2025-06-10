https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/suriyede-bir-ilk-samdan-istanbula-12-yil-sonra-ilk-kez-ucak-seferi-duzenlendi-1096923699.html

Suriye'de bir ilk: Şam'dan İstanbul'a 12 yıl sonra ilk kez uçak seferi düzenlendi

Suriye'de bir ilk: Şam'dan İstanbul'a 12 yıl sonra ilk kez uçak seferi düzenlendi

Sputnik Türkiye

Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirerek Şam'dan gelen yolcu uçağını İstanbul Havalimanı'na indirdi. Havalimanında... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

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Suriye Havayolları, 12 yıl aradan sonra Şam'dan İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirerek İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.İstanbul Havalimanı'nda Şam'dan kalkan yolcu uçağının karşılanması için özel bir tören düzenlendi. Havalimanında bulunan İGA yetkilileri ve Suriye Havayolları yöneticileri, geleneksel çiçek takdimi ve pasta kesimiyle kutlama düzenledi. Uçuş, Suriye'nin uluslararası havacılık ağına yeniden entegrasyonunun ilk somut adımı olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu-1096481442.html

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