https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu-1096481442.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T15:08+0300

2025-05-24T15:08+0300

2025-05-24T15:08+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

hakan fidan

i̇brahim kalın

recep tayyip erdoğan

ahmed hüseyin el-şara

ahmed eş-şara

yaşar güler

haluk görgün

esaad hasan şeybani

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/hakan-fidanin-26-27-mayis-tarihlerinde-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirmesi-bekleniyor-1096477171.html

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Sputnik Türkiye

hakan fidan, i̇brahim kalın, recep tayyip erdoğan, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, yaşar güler, haluk görgün, esaad hasan şeybani