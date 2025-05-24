https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/cumhurbaskani-erdogan-suriye-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu-1096481442.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-24T15:08+0300
2025-05-24T15:08+0300
2025-05-24T15:08+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
hakan fidan
i̇brahim kalın
recep tayyip erdoğan
ahmed hüseyin el-şara
ahmed eş-şara
yaşar güler
haluk görgün
esaad hasan şeybani
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096481183_0:249:2755:1799_1920x0_80_0_0_d8ddaed30a7efb601e63073fe51ef0bf.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/hakan-fidanin-26-27-mayis-tarihlerinde-rusyaya-resmi-ziyaret-gerceklestirmesi-bekleniyor-1096477171.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/18/1096481183_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_c544ede83b6d944fef9798b5c9097798.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, i̇brahim kalın, recep tayyip erdoğan, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, yaşar güler, haluk görgün, esaad hasan şeybani
hakan fidan, i̇brahim kalın, recep tayyip erdoğan, ahmed hüseyin el-şara, ahmed eş-şara, yaşar güler, haluk görgün, esaad hasan şeybani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.
Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği belirtildi.