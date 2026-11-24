https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/msb-eskisehirde-askeri-helikopter-kaza-kirima-ugradi-1110562225.html
MSB: Eskişehir'de askeri helikopter kaza kırıma uğradı
MSB: Eskişehir'de askeri helikopter kaza kırıma uğradı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirdi. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T20:25+0300
2026-11-24T20:25+0300
2026-11-24T20:36+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
eskişehir
helikopter
helikopter kazası
askeri helikopter
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Eskişehir'de eğitim uçuşu gerçekleştirmek üzere havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, ''Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir'' ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/malatya-yesilyurtta-helikopter-dustu-1110304390.html
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milli savunma bakanlığı (msb), eskişehir, helikopter, helikopter kazası, askeri helikopter
milli savunma bakanlığı (msb), eskişehir, helikopter, helikopter kazası, askeri helikopter
MSB: Eskişehir'de askeri helikopter kaza kırıma uğradı
20:25 24.11.2026 (güncellendi: 20:36 24.11.2026)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Eskişehir'de eğitim uçuşu gerçekleştirmek üzere havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, ''Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir'' ifadeleri kullanıldı.