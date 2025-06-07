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En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark yüzde 15.1 oldu
En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark yüzde 15.1 oldu
Sputnik Türkiye
Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam hesaplamaları netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkı... 07.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-07T10:45+0300
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
emekli
bağ-kur
tüi̇k
ekonomi̇
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eşit maaş
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri, emekli ve memur maaş zamları için kritik öneme sahip. Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53 olarak gerçekleşerek, beklentilerin altında kaldı.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre mayısta aylık enflasyonun yüzde 2.10, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise aylık enflasyonun yüzde 2.36 oranında gerçekleşmesi bekleniyordu.5 aylık enflasyon farkı netleştiSSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin durumTÜİK'in verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53 oranında gerçekleşti. Emekli maaşlarının hesaplanmasına göre ocak ayı verisi yüzde 5.03, şubat'ta yüzde 2.27, mart'ta yüzde 2.46, nisan'da yüzde 3, mayıs'ta da yüzde 1.53 olarak gerçekleşti.Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 15.1 oldu. Bu oran, 2025 yılının ilk beş ayındaki enflasyona denk geliyor.Memur ve memur emeklileri i̇çin hesaplamaMemurlar için aynı dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.Uzmanlardan 4 farklı senaryoSosyal güvenlik müşavirinden açıklamaKonuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "2025 yılı I. Döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda yüzde 15,09 oranı kesinleşti" dedi.Merkez Bankası'nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.Haziran ayı i̇çin 4 farklı senaryoSSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin:Memur ve Memur Emeklileri İçin:En düşük emekli maaşı tahminleriMevcut durum ve beklentilerŞu anda en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak ödeniyor. Uzman tahminlerine göre, dörtlü formüle göre en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinden 16.736 TL ile 16.985 TL aralığına çıkacak.Ancak uzmanlar, en düşük emekli maaşı artışı için yasal düzenleme gerektiğini hatırlatıyor.Zam hesaplama sistemiMevcut yasal çerçeveYılda iki defa ocak ve temmuz aylarında emekli maaş farkları hesaplanıyor. Hesap ise belirlenen TÜFE oranı üzerinden yapılıyor.En düşük emekli maaşı TBMM tarafından kabul edilen yasal düzenlemelerle belirleniyor. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon farkı en düşük emekli maaşını doğrudan etkilemiyor.Toplu sözleşme etkisiMemur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. 7. dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için yüzde 6, ikinci yarıyılı için ise yüzde 5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı.Merkez Bankası beklentileriEnflasyon tahminleriEğer Merkez Bankası anketi üzerinden değerlendirirsek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkı yüzde 17,13 olacak. Uzmanların tahminleri doğrultusunda bu veri biraz daha düşecek.Önümüzdeki günlerde haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanınca enflasyon tahminleri de değişecek.Temmuz ayında kesinleşecekHaziran verilerinin önemiBundan sonraki süreçte geriye kalan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri sonrasında emekli ve memur maaş zamları kesinleşecek.Milyonlarca emeklinin gözü, bu açıklanacak son veriye çevrilmiş durumda.Geçmiş dönem karşılaştırması2025'in ocak ayında ise 2024 yılı temmuz-aralık dönemini içeren altı aylık enflasyonunun yüzde 15.75 açıklanması ile birlikte memur emeklileri maaşlarını yüzde 11.54; SSK, Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.75 zamlı almışlardı.Ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı 14.469 lira olarak belirlenmişti.Emekliler için kritik süreçEmeklilerin maaş artışları için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin maaşına yansıyacak zam oranı netleşecek.Uzmanlar, yıl sonu için Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin tutacağını değerlendiriyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-kalbi-70-dakika-boyunca-durdu-son-durumu-nasil-1096851580.html
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), emekli, bağ-kur, tüi̇k, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, emekli maaş farkı, emekli maaş zam oranı, maaş zammı, maaş farkı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), emekli, bağ-kur, tüi̇k, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, emekli maaş farkı, emekli maaş zam oranı, maaş zammı, maaş farkı

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: Mayıs enflasyonu sonrası 5 aylık fark yüzde 15.1 oldu

10:45 07.06.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2025
© İHA
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Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam hesaplamaları netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15.1'e ulaşırken, uzmanlar Haziran verilerine göre senaryolar üretmeye başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri, emekli ve memur maaş zamları için kritik öneme sahip. Mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53 olarak gerçekleşerek, beklentilerin altında kaldı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre mayısta aylık enflasyonun yüzde 2.10, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise aylık enflasyonun yüzde 2.36 oranında gerçekleşmesi bekleniyordu.

5 aylık enflasyon farkı netleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri i̇çin durum

TÜİK'in verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1.53 oranında gerçekleşti. Emekli maaşlarının hesaplanmasına göre ocak ayı verisi yüzde 5.03, şubat'ta yüzde 2.27, mart'ta yüzde 2.46, nisan'da yüzde 3, mayıs'ta da yüzde 1.53 olarak gerçekleşti.
Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 15.1 oldu. Bu oran, 2025 yılının ilk beş ayındaki enflasyona denk geliyor.

Memur ve memur emeklileri i̇çin hesaplama

Memurlar için aynı dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 8.58 olarak hesaplandı. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Uzmanlardan 4 farklı senaryo

Sosyal güvenlik müşavirinden açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "2025 yılı I. Döneminin tamamlanması için geriye sadece Haziran ayı kaldı. Enflasyonda ilk 5 ayda yüzde 15,09 oranı kesinleşti" dedi.
Merkez Bankası'nın mayıs ayında açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı enflasyonunun yüzde 1,77 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmişti.

Haziran ayı i̇çin 4 farklı senaryo

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin:
Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,50 olursa: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon farkı yüzde 15,67 olacak
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,00 olursa: Enflasyon farkı yüzde 16,24 olacak
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,50 olursa: Enflasyon farkı yüzde 16,81 seviyesinde gerçekleşecek
Haziran ayı enflasyonu yüzde 2,00 olursa: İlk 6 ay için yüzde 17,39 zam farkı doğacak
Memur ve Memur Emeklileri İçin:
Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,50 olursa: Zam oranı yüzde 14,58 olacak
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,00 olursa: Zam oranı yüzde 15,14 olacak
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,50 olursa: Zam oranı yüzde 15,71 çıkacak
Haziran ayı enflasyonu yüzde 2,00 olursa: Zam farkı yüzde 16,28 olacak

En düşük emekli maaşı tahminleri

Mevcut durum ve beklentiler

Şu anda en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak ödeniyor. Uzman tahminlerine göre, dörtlü formüle göre en düşük emekli maaşı 14.469 TL seviyesinden 16.736 TL ile 16.985 TL aralığına çıkacak.
Ancak uzmanlar, en düşük emekli maaşı artışı için yasal düzenleme gerektiğini hatırlatıyor.

Zam hesaplama sistemi

Mevcut yasal çerçeve

Yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında emekli maaş farkları hesaplanıyor. Hesap ise belirlenen TÜFE oranı üzerinden yapılıyor.
En düşük emekli maaşı TBMM tarafından kabul edilen yasal düzenlemelerle belirleniyor. Dolayısıyla 6 aylık enflasyon farkı en düşük emekli maaşını doğrudan etkilemiyor.

Toplu sözleşme etkisi

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. 7. dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için yüzde 6, ikinci yarıyılı için ise yüzde 5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı.

Merkez Bankası beklentileri

Enflasyon tahminleri

Eğer Merkez Bankası anketi üzerinden değerlendirirsek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam farkı yüzde 17,13 olacak. Uzmanların tahminleri doğrultusunda bu veri biraz daha düşecek.
Önümüzdeki günlerde haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanınca enflasyon tahminleri de değişecek.

Temmuz ayında kesinleşecek

Haziran verilerinin önemi

Bundan sonraki süreçte geriye kalan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri sonrasında emekli ve memur maaş zamları kesinleşecek.
Milyonlarca emeklinin gözü, bu açıklanacak son veriye çevrilmiş durumda.

Geçmiş dönem karşılaştırması

2025'in ocak ayında ise 2024 yılı temmuz-aralık dönemini içeren altı aylık enflasyonunun yüzde 15.75 açıklanması ile birlikte memur emeklileri maaşlarını yüzde 11.54; SSK, Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.75 zamlı almışlardı.
Ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli aylığı 14.469 lira olarak belirlenmişti.

Emekliler için kritik süreç

Emeklilerin maaş artışları için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Bu verinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin maaşına yansıyacak zam oranı netleşecek.
Uzmanlar, yıl sonu için Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerinin tutacağını değerlendiriyorlar.
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