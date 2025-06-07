https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-kalbi-70-dakika-boyunca-durdu-son-durumu-nasil-1096851580.html

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kalbi 70 dakika boyunca durdu: Son durumu nasıl?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kalbi 70 dakika boyunca durdu: Son durumu nasıl?

Sputnik Türkiye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. 70 dakika kalp masajı yapılan Zeyrek'in kritik sağlık durumu son dakika gelişmeleri.

2025-06-07T09:30+0300

2025-06-07T09:30+0300

2025-06-07T09:33+0300

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 gecesi saat 23.35'te Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde yaşadığı elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın saat 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığı aktarılırken, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi" açıklaması yapıldı.CHP Genel Başkanı Özel'den Kritik AçıklamaCHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastane önünde yaptığı açıklamada "70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.Zeyrek'in kalbinin yaklaşık 70 dakika sonra tekrar çalışmaya başladığını belirten Özel, bu durumu "mucize" olarak nitelendirdi.Hastanedeki son durumManisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Zeyrek'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen Zeyrek, şu anda yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor.İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, "Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte" açıklamasında bulundu.Manisalıların hastane önündeki bekleyişiYoğun bakıma alınan Zeyrek için Manisalılar hastaneye akın etti. CHP Genel Başkanı Özel, hastane önünde bekleyenlerden sessiz olmalarını istedi.Ferdi Zeyrek'in siyasi başarısı31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek, kentte 74 yıl sonra bir ilki başarmıştı. Yüzde 57.29 oy oranı ile seçimi kazanan Zeyrek ile birlikte Manisa'da ilk kez CHP birinci parti olmuştu.Beyin fonksiyonları i̇çin beklenen sonuçlarBelediye Başkanı Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağı vurgulandı. Doktorlar, elektrik çarpması sonrası 70 dakika kalbi duran Zeyrek'in beyin fonksiyonlarını yakından izliyor.Siyasi çevrelerin desteğiOlayın ardından siyasi partilerin temsilcileri hastaneye gelirken, CHP'li belediye başkanları da Manisa'ya akın etti. Özel, Zeyrek'in durumunun her geçen dakika daha iyiye gittiğini, ancak bunun tehlikeyi atlattığı anlamına gelmediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-evinde-elektrik-carpmasi-sonucu--hastaneye-1096850738.html

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