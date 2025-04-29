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Kütahya deprem fırtınasına yakalandı: Büyük deprem olur mu?
Kütahya deprem fırtınasına yakalandı: Büyük deprem olur mu?
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kütahya deprem
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Yaklaşık 10 gündür Kütahya’yı saran deprem fırtınası, büyüklükleri 4’ün üzerinde pek çok depremle devam ediyor. Hissedilen her sarsıntı geçmişte büyük depremlerle acı kayıplar yaşayan Kütahyalıları tedirgin ediyor. Kütahya deprem fırtınasına mı yakalandı?Doç. Dr. Bülent Özmen Kütahya'da son günlerde sıklaşan depremleri şöyle yorumladı:Kütahya'da büyük deprem olur mu?Doç. Dr. Özmen Kütahya'da etkili olabilecek fayları Naşa Fay Zonu ve Simav Fayı olarak ifade etti ancak yeni ve henüz tespit edilmemiş bir faya da dikkat çekti:'Simav Fayı büyük deprem üretebilirKütahya'da kaç tane deprem oldu?Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:Bugün Kütahya'da kaç deprem oldu?Dünden beri ise yine bölge çok hareketli:29 Nisan'da Kütahya'da meydana gelen depremler şöyle:
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Kütahya deprem fırtınasına yakalandı: Büyük deprem olur mu?

10:11 29.04.2025 (güncellendi: 10:17 29.04.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Fotoğraf
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19 Nisan'dan bu yana Kütahya da deprem hareketliliği yaşayan iller arasında. Sabah saatlerinden bu yanda sarsıntıların meydana geldiği kentte deprem fırtınası mı başladı? Kütahya'da büyük deprem olasılığı var mı?
Yaklaşık 10 gündür Kütahya’yı saran deprem fırtınası, büyüklükleri 4’ün üzerinde pek çok depremle devam ediyor. Hissedilen her sarsıntı geçmişte büyük depremlerle acı kayıplar yaşayan Kütahyalıları tedirgin ediyor.

Kütahya deprem fırtınasına mı yakalandı?

Doç. Dr. Bülent Özmen Kütahya'da son günlerde sıklaşan depremleri şöyle yorumladı:
“19 Nisan 2025 cumartesi gününden bu yana Kütahya’nın Simav ilçesinin yaklaşık 15 km kuzeyinde deprem fırtınası şeklinde çok sayıda deprem meydana geldi ve gelmeye de devam ediyor. Bu depremlerin en büyüğü 25 Nisan Cuma günü 4.6 büyüklüğüne erişmişti. Bu depremleri ardı ardına çok sayıda meydana gelmesi ve benzer büyüklükte çok sayıda depremi içermesi nedeniyle deprem fırtınası şeklinde isimlendirebiliriz."
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
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Türkiye'nin deprem karnesi | Doç. Dr. Özmen deprem gerilimi artan illeri saydı: Bursa ve Ankara için ezber bozan uyarı
1 Mart, 08:48

Kütahya'da büyük deprem olur mu?

Doç. Dr. Özmen Kütahya'da etkili olabilecek fayları Naşa Fay Zonu ve Simav Fayı olarak ifade etti ancak yeni ve henüz tespit edilmemiş bir faya da dikkat çekti:
Deprem fırtınası şeklinde meydana gelen bu depremler Naşa Fay Zonu'nun yaklaşık 8 km kuzeyinde meydana geliyor ve yaklaşık 5 km uzunluğunda Kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda henüz tespit edilmemiş bir fay üzerinde yoğunlaşıyor.

'Simav Fayı büyük deprem üretebilir

"Naşa Fayı'nın yaklaşık 8 km uzaklığında gerçekleşen bu deprem fırtınasının büyük bir deprem üretme olasılığı yok denecek kadar azdır. Ancak düşük ihtimalde olsa da 5.5 büyüklüğe varabilecek büyüklükte depreme olabilir. Sadece bu depremlere bakarak, bu depremler ‘Büyük bir depremin işaretidir’ demek çok mümkün değil. Bölgenin en önemli tehdit kaynağı Simav Fayı'dır. Bu fay tam zamanını bilemiyor olsak da 7’den büyük deprem üretme potansiyeline sahiptir. Yapmamız gereken, buradaki deprem aktivitesini dikkatli bir şekilde daha hassas aletlerle gözlemek ve olası olumsuz durumlara karşı daha hazırlıklı olmak ve halkı çok sık olarak bilgilendirmek olmalı.”

© Fotoğraf : MTAKütahya fayları
Kütahya fayları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
Kütahya fayları
© Fotoğraf : MTA

Kütahya'da kaç tane deprem oldu?

Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:
21 Nisan'da 4.3 büyüklüğünde
25 Nisan'da 4.5 büyüklüğünde
25 Nisan'da 4.6 büyüklüğünde

Bugün Kütahya'da kaç deprem oldu?

Dünden beri ise yine bölge çok hareketli:
29 Nisan'da Kütahya'da meydana gelen depremler şöyle:
00:24'de 3.6 büyüklüğünde
05:50'de 3.6 büyüklüğünde
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