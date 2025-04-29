https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/kutahya-deprem-firtinasina-yakalandi-buyuk-deprem-olur-mu-1095764250.html

Kütahya deprem fırtınasına yakalandı: Büyük deprem olur mu?

Kütahya deprem fırtınasına yakalandı: Büyük deprem olur mu?

Sputnik Türkiye

kütahya deprem

2025-04-29T10:11+0300

2025-04-29T10:11+0300

2025-04-29T10:17+0300

son depremler

kütahya

deprem

bülent özmen

deprem fırtınası

afad

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Yaklaşık 10 gündür Kütahya’yı saran deprem fırtınası, büyüklükleri 4’ün üzerinde pek çok depremle devam ediyor. Hissedilen her sarsıntı geçmişte büyük depremlerle acı kayıplar yaşayan Kütahyalıları tedirgin ediyor. Kütahya deprem fırtınasına mı yakalandı?Doç. Dr. Bülent Özmen Kütahya'da son günlerde sıklaşan depremleri şöyle yorumladı:Kütahya'da büyük deprem olur mu?Doç. Dr. Özmen Kütahya'da etkili olabilecek fayları Naşa Fay Zonu ve Simav Fayı olarak ifade etti ancak yeni ve henüz tespit edilmemiş bir faya da dikkat çekti:'Simav Fayı büyük deprem üretebilirKütahya'da kaç tane deprem oldu?Kütahya'nın Simav ilçesinde 19 Nisan'dan bu yana büyüklükleri 4 ve üzeri de olan çok sayıda deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan depremler şöyle:Bugün Kütahya'da kaç deprem oldu?Dünden beri ise yine bölge çok hareketli:29 Nisan'da Kütahya'da meydana gelen depremler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/turkiyenin-deprem-karnesi--doc-dr-ozmen-deprem-gerilimi-artan-illeri-saydi-bursa-ve-ankara-icin-1093997707.html

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