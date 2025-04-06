https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/chpde-olaganustu-kurultay-gunu-genel-baskanlik-ve-parti-meclisi-secimleri-olacak-1095170305.html

CHP'de olağanüstü kurultay: Uysal adaylıktan çekildi, Şimşek yeterli imzaya ulaşamadı, tek aday Özgür Özel oldu

CHP'de olağanüstü kurultay: Uysal adaylıktan çekildi, Şimşek yeterli imzaya ulaşamadı, tek aday Özgür Özel oldu

Sputnik Türkiye

CHP olağanüstü kurultayı bugün Ankara'da yapılıyor. Bir önceki kurultaya ilişkin açılan soruşturma sonrası kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılacak... 06.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-06T09:51+0300

2025-04-06T09:51+0300

2025-04-06T13:06+0300

poli̇ti̇ka

chp

özgür özel

olağanüstü kurultay

oğuz kaan salıcı

berhan şimşek

ümit uysal

seçim

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CHP'de bugün olağanüstü kurultay günü. Kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri yapılıyor. Kurultayda tek aday Özgür Özel oldu. Ümit Uysal adaylıktan çekildiğini açıkladı, Berhan Şimşek ise yeterli imzaya ulaşamadı.Özgür Özel tek adayÖzgür Özel'in konuşmasının ardından söz alan Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, genel başkan adaylığı için verilen yarım saatlik sürenin sonlandığını bildirdi.İmamoğlu'nun mesajı okunduÇavuşoğlu, Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğunu duyurdu. Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuduktan sonra seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.Genel Başkanlık için oylama 1 saat sürecekGenel Başkanlık için oylamanın 12.30 itibarıyla başlayacağı ve 1 saat süreceği duyuruldu.Bu arada Parti Meclisi (PM) üyeliği için adaylık başvuruları da alınmaya başlandı. Genel Başkan seçiminin ardından PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak.Seçimlerde CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi oy kullanacak.Ankara'da gerçekleşen kurultayda Özgür Özel'in koltuğunun yanına İmamoğlu için koltuk hazırlandığı dikkat çekti. Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna Cumhurbaşkanı Adayı yazıldı ve diğer koltuklardaki isimlerden daha büyük yazı karakteri kullanıldı.Özgür Özel: Sivil darbeye direnirken kongre yapıyoruzKurultayda açılış konuşmasını yapan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının tepki göstererek eleştirilerde bulundu."Silivri'de yatan yiğidim aslanım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba." diyerek sözlerine başlayan Özel, "Niye burdayız, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı sivil darbeye direnirken kongre yapıyoruz." dedi. Özel, "Kamu gücünü kullanarak, belediyeleri ve muhalefeti sindirmeye çalıştılar. Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar." diye konuştu.Divan Başkanı Nuri Çavuşoğlu olduKurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.Kılıçdaroğlu da kurultaydaEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultayın düzenlendiği salona geldi.CHP neden olağanüstü kurultaya gitti?CHP Genel Başkanı Özgür Özel şaibeli kurultay iddiaları üzerine olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Olağanüstü kurultay bugün toplanıyor. CHP’nin olağanüstü kurultayında genel başkan, parti meclisi ve disiplin kurulu seçimleri gerçekleşecek.CHP kurultayı nerede düzenleniyor?Cumhuriyet Halk Partisi, 21. olağanüstü kurultayını topluyor. Kurultay Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak.Kurultayda divan başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yapacak. Delegeler genel başkanlıkla birlikte, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu için oy kullanacak.Genel başkan adayları kimlerdi?Genel başkanlığa Özgür Özel'le birlikte Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek aday olacağını açıklamıştı.CHP de gerekli imzayı toplayarak tek aday Özgür Özel oldu.Ümit Uysal adaylıktan çekildi: Sebebini açıkladıAntalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal kurultayın başlamasından kısa bir süre sonra adaylıktan çekildi.Uysal, "partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" açıklamasını yaptı.Ümit Uysal kimdir?Ümit Uysal, 1970 yılında babasının görev yaptığı Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak üniversiteye kaydoldu ve 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi ve belediye başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi ve kazandı. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 62.3’lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi. CHP'de kurultay günü: Çarşaf liste mi blok liste mi?Parti meclisi ve dipislin kurulu üyelerinin çarşaf liste yöntemiyle seçilmesi bekleniyor. Gözler 4-5 Kasım'da yapılan kurultayda seçilen parti yönetiminde değişiklik olup olmayacağında.Oğuz Kaan Salıcı'dan alternatif listeİstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı alternatif bir liste hazırlayacaklarını açıkladı. Salıcı, "Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz." dedi.Kurultaya eski genel başkanlar da davet edildi.

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