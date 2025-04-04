https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/chpde-olaganustu-kurultayda-ozele-rakip-cikti-umit-uysal-adayligini-acikladi-1095146295.html

CHP'de olağanüstü kurultayda Özel'e rakip çıktı: Ümit Uysal adaylığını açıkladı

CHP'de olağanüstü kurultayda Özel'e rakip çıktı: Ümit Uysal adaylığını açıkladı

Sputnik Türkiye

CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T17:59+0300

2025-04-04T17:59+0300

2025-04-04T19:25+0300

türki̇ye

özgür özel

cumhuriyet halk partisi (chp)

ümit uysal

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Pazar günü Olağanüstü Kurultay'a hazırlanan CHP'de, CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal aday olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip olan Uysal, 'birleşe birleşe kazanacağız' açıklaması yaptı.Uysal sosyal medyasından yaptığı adaylık açıklamasında, "Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Uysal açıklamasını şöyle sürdürdü: Ümit Uysal kimdir?1970 doğumlu olan Ümit Uysal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Memleketi Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi.Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan olan Uysal, 2019 ve 2024 seçimlerinde de başkanlık koltuğunu korudu.

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