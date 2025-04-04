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CHP'de olağanüstü kurultayda Özel'e rakip çıktı: Ümit Uysal adaylığını açıkladı
CHP'de olağanüstü kurultayda Özel'e rakip çıktı: Ümit Uysal adaylığını açıkladı
Sputnik Türkiye
CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T17:59+0300
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Pazar günü Olağanüstü Kurultay'a hazırlanan CHP'de, CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal aday olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip olan Uysal, 'birleşe birleşe kazanacağız' açıklaması yaptı.Uysal sosyal medyasından yaptığı adaylık açıklamasında, "Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Uysal açıklamasını şöyle sürdürdü: Ümit Uysal kimdir?1970 doğumlu olan Ümit Uysal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Memleketi Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi.Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan olan Uysal, 2019 ve 2024 seçimlerinde de başkanlık koltuğunu korudu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/kemal-kilicdaroglu-kurultayda-aday-misiniz-sorusuna-yanitladi-1095103084.html
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ümit uysal kimdir, ümit uysal aday mı, chp kurultayı ne zaman, ümit uysal nerenin belediye başkanı
ümit uysal kimdir, ümit uysal aday mı, chp kurultayı ne zaman, ümit uysal nerenin belediye başkanı

CHP'de olağanüstü kurultayda Özel'e rakip çıktı: Ümit Uysal adaylığını açıkladı

17:59 04.04.2025 (güncellendi: 19:25 04.04.2025)
© İHAAntalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal
Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© İHA
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CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Pazar günü Olağanüstü Kurultay'a hazırlanan CHP'de, CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal aday olduğunu açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip olan Uysal, 'birleşe birleşe kazanacağız' açıklaması yaptı.
Uysal sosyal medyasından yaptığı adaylık açıklamasında, "Ülkemiz ağır ekonomik, sosyal ve siyasi bir kriz ortamındayken yaşanan olağanüstü süreçler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partimiz olağanüstü bir kurultaya gidiyor. Yaşanan olağanüstü gelişmeler karşısında partimizin uğradığı saldırılarla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizi dikkate alarak bu süreci sağduyu ile yönetmemiz birleşe birleşe aşmamız birleşe birleşe kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Uysal açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Milli mücadele döneminin en zorlu zamanlarında dahi demokratik teamülleri ve süreçleri ısrarla sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır .Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak harekete geçirmek için, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nu esaretten kurtarmak için,
Cumhuriyet Halk Parti’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için, Türkiye’mizi kurucu değerlerimiz üzerinden yeniden inşa etmek üzere vazifeye atılmak için, içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını önemsemeden, 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum."

Ümit Uysal kimdir?

1970 doğumlu olan Ümit Uysal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Memleketi Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi.
Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan olan Uysal, 2019 ve 2024 seçimlerinde de başkanlık koltuğunu korudu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
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Kemal Kılıçdaroğlu 'kurultayda aday mısınız' sorusunu yanıtladı
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